SoloTürk'ten Antalya'da '29 Ekim' uçuşu

Gösteriyi izlemeye gelen Yasemin Duran Alp Kutay, SoloTürk'ü her sene izlemeye geldiklerini ve çok beğendiklerini söyledi. Gösteriyi izlemeye gelen çocuklardan Alp Giray ve Alp Kutay da SoloTürk’ün sesini çok sevdiklerini söyledi.

Bir sonraki yıl tekrar izlemeye gelmek istediğini söyleyen Burak Avcı, "Çok güzel ve heyecan vericiydi. En çok etkilendiğim yer ise takla atıp fişekler atmasıydı. Seneye olursa yine gelirim" dedi.