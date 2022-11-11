Sosyal medyada tartışıp sokakta çatıştılar

BİR GENÇ AĞIR YARALI

Karnına isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan Mazlum Deniz (24) arkadaşları tarafından hafif ticari araçla yakındaki bir özel hastaneye götürüldü. Burada ilk müdahalesi yapılan Deniz, Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.