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Sosyal medyada tartışıp sokakta çatıştılar

Adana'da bir gencin ağır yaralandığı silahlı çatışmanın, sosyal medyada küfürleşme nedeniyle yaşandığı ortaya çıktı. Çatışmaya karıştığı belirlenip gözaltına alınan 7 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Sosyal medyada tartışıp sokakta çatıştılar - 1

Seyhan ilçesi İsmetpaşa Mahallesi'nde 2 Kasım'da saat 23.00 sıralarında aralarında husumet olan iki grup, sokakta karşılaşınca tartışma çıktı.

Sosyal medyada tartışıp sokakta çatıştılar - 2

Tartışma kısa sürede kavgaya dönünce M.S.İ. ile arkadaşları M.A. ve S.A. tabancayla ateş açtı. Karşı gruptaki H. A., Mazlum Deniz, C.Ç. Ü.T.S. ve A.E.A. da karşılık verdi.

Sosyal medyada tartışıp sokakta çatıştılar - 3

BİR GENÇ AĞIR YARALI

Karnına isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan Mazlum Deniz (24) arkadaşları tarafından hafif ticari araçla yakındaki bir özel hastaneye götürüldü. Burada ilk müdahalesi yapılan Deniz, Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

Sosyal medyada tartışıp sokakta çatıştılar - 4

ÇATIŞMAYA KARIŞAN ŞÜPHELİLER YAKALANDI

Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, sokakta çok sayıda boş kovan, Deniz’in hastaneye kaldırıldığı hafif ticari araçta ise 2 ruhsatsız tabanca buldu. Cinayet Büro Amirliği ekipleri, silahlı kavgaya karıştığı belirlenen 7 şüpheliyi gözaltına aldı. H.A.'nın evinde yapılan aramada da ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Sosyal medyada tartışıp sokakta çatıştılar - 5

DAHA ÖNCE DE SİLAHLI SALDIRIYA UĞRAMIŞ

Şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürülürken, çatışmanın H.A. ile M.S.İ.'nin sosyal medya üzerinden tartışıp, küfürleşmesi sonrası yaşandığı ortaya çıktı.

Sosyal medyada tartışıp sokakta çatıştılar - 6

Hastanede tedavisi süren Deniz’in, 17 Ekim’de otomobiline düzenlenen Kalaşnikoflu saldırıdan yara almadan kurtulduğu öğrenildi.

Sosyal medyada tartışıp sokakta çatıştılar - 7

3 TUTUKLAMA

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden H.A., A.E.A. ile M.S.İ. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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