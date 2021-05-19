Sosyal mesafeyi unutup, film gibi izlediler

Bursa'da bir sitedeki apartmanın çatısında çıkan yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Film izler gibi söndürme çalışmalarını izleyen mahallelinin sosyal mesafe kuralını ihlal ettiği görüldü.

DHA 19.05.2021 - 16:22

Sosyal mesafeyi unutup, film gibi izlediler - 1
Yangın, İnegöl ilçesi Yeni Mahalle Menekşe Caddesi üzerindeki sitede bulunan 5 katlı apartmanın çatı katında saat 14.30 sıralarında çıktı.
Sosyal mesafeyi unutup, film gibi izlediler - 2
Kısa sürede büyüyen alevler, çatının tamamına yayıldı. Dumanları gören mahalleli, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
Sosyal mesafeyi unutup, film gibi izlediler - 3
İhbar üzerine kısa sürede siteye gelen itfaiye, merdivenli araçlar ile yangına müdahale ederek, alevleri bir saatlik çalışmayla söndürdü.
Sosyal mesafeyi unutup, film gibi izlediler - 4
Yangın sonucu, çatı kullanılamaz hale geldi.
Sosyal mesafeyi unutup, film gibi izlediler - 5
Öte yandan, yangını gören mahalle halkı, sokağa çıkarak yangını ve müdahaleyi izledi.
Sosyal mesafeyi unutup, film gibi izlediler - 6
Bu sırada sosyal mesafenin unutulduğu görüldü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Sosyal mesafeyi unutup, film gibi izlediler - 7
Sosyal mesafeyi unutup, film gibi izlediler - 8
Sosyal mesafeyi unutup, film gibi izlediler - 9

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