Sosyal mesafeyi unutup, film gibi izlediler

Bursa'da bir sitedeki apartmanın çatısında çıkan yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Film izler gibi söndürme çalışmalarını izleyen mahallelinin sosyal mesafe kuralını ihlal ettiği görüldü. Yangın, İnegöl ilçesi Yeni Mahalle Menekşe Caddesi üzerindeki sitede bulunan 5 katlı apartmanın çatı katında saat 14.30 sıralarında çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, çatının tamamına yayıldı. Dumanları gören mahalleli, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine kısa sürede siteye gelen itfaiye, merdivenli araçlar ile yangına müdahale ederek, alevleri bir saatlik çalışmayla söndürdü. Yangın sonucu, çatı kullanılamaz hale geldi. Öte yandan, yangını gören mahalle halkı, sokağa çıkarak yangını ve müdahaleyi izledi. Bu sırada sosyal mesafenin unutulduğu görüldü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.