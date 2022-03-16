Su taşıyarak göletlerini yüzde 100 doldurdular

Haberler - İHA 16.03.2022 - 11:21
Kış ayı boyunca yoğun yağış alan Eskişehir’de çiftçinin yüzü gülüyor.
Beyaz Altın Mahallesi’nde bulunan 42 metre derinliğindeki gölet, şimdiden yüzde 100’lük doluluk oranına ulaştı.
Tamamı dolu vaziyetteyken 1 milyon 200 bin ton su alan gölet, mahalleli çiftçinin yukarıdaki dereden çektiği takviye borusuyla kısa sürede doldu.
Mahalledeki sulama kooperatifinin ve çiftçilerin çabası ve duyarlılığı sayesinde kurulan su aktarım sistemiyle birlikte yağmur sularının da biriktiği gölet, 2021 yazını kurak geçiren çiftçi için büyük umut oldu.
Yağışların çok olmasıyla göletteki doluluğun mutlu ettiğini ifade eden çiftçi Mustafa Erdem, bereketli bir sezon beklediklerini söyledi.
Tarıma verilecek destekle daha iyi kazanacaklarını belirten Erdem, “Geçen sene susuzluğun çok sıkıntısını çektik. Bu seneki durumumuz çok güzel. Verilerimiz iyi olursa ve tarıma güzel destek verirlerse kazanacağız. Durmak yok çalışmaya devam” dedi.
Yaklaşık 2 bin 500 metre uzaklıktaki dereden boru sistemiyle yağmur suyunu gölete taşıdıklarını belirten Beyaz Altın Köyü Sulama Kooperatifi Başkanı Şevket Kenar, geçtiğimiz yıla göre 2 kat doluluk oranına ulaştıklarını belirtti.
Kendi imkânlarıyla yaptıkları sistemle göleti daha kolay doldurduklarını belirten Kenar, “Geçen sene suyumuz şuan olanın yarısı kadardı. Su olmadığı için geçen sene yeşillik ekemedik. Mecbur arpa ve buğday ektik. Bu sene suyumuz doldu” dedi.
Mahalledeki çiftçilerin birlik ve beraberlik içinde çalışarak kooperatif kurduğunu ve suya sahip çıktıklarını belirten Tepebaşı Ziraat Odası Başkanı Süleyman Buluşan, su miktarının daha da artmasını beklediklerini söyledi.
Nisan yağmurlarıyla çiftçinin yüzünün daha fazla güleceğini belirten Buluşan, şu ifadeleri kullandı:
“Geçtiğimiz yıl olan kuraklık bütün üreticilerimiz için büyük bir sıkıntıydı. Yaklaşık 2 bin 500 metre uzaktaki dağda akan dereden akan suyu kooperatif kendi imkânlarıyla buraya kadar ulaştı. Tabii ki Yukarı Kartal ve Keskin göletlerinde de bu sene doluluk oranı yüksek. Mart sonu Nisan başı olacak toprak gevşemesiyle, yüzeydeki karın eriyip buraya daha da katkı sağlayacağını düşünüyoruz. Nisan yağmurlarıyla bereketli bir sezon bekliyoruz"