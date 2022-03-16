Su taşıyarak göletlerini yüzde 100 doldurdular

Nisan yağmurlarıyla çiftçinin yüzünün daha fazla güleceğini belirten Buluşan, şu ifadeleri kullandı:

“Geçtiğimiz yıl olan kuraklık bütün üreticilerimiz için büyük bir sıkıntıydı. Yaklaşık 2 bin 500 metre uzaktaki dağda akan dereden akan suyu kooperatif kendi imkânlarıyla buraya kadar ulaştı. Tabii ki Yukarı Kartal ve Keskin göletlerinde de bu sene doluluk oranı yüksek. Mart sonu Nisan başı olacak toprak gevşemesiyle, yüzeydeki karın eriyip buraya daha da katkı sağlayacağını düşünüyoruz. Nisan yağmurlarıyla bereketli bir sezon bekliyoruz"