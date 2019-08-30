NTV

Sulama kanalı taştı, evleri su bastı

DHA

Çorum'un Osmancık ilçesinde sulama kanalının taşması sonucu, bazı evleri su bastı.

  • 1

    İlçeden geçen çeltik arazilerine su taşıyan sulama kanalının taşması sonucu, Güney Mahallesi'nde bazı evlerin giriş katları ile bahçeleri sular altında kaldı.
  • 2

    İhbar üzerine bölgeye belediye ekipleri sevk edildi.
  • 3

    Belediye ekipleri, evleri basan suyun tahliyesi için çalışma başlattı.
  • 4

    Su baskını nedeniyle evlerindeki eşyalarının kullanılamaz hale geldiğini belirten yöre sakinleri, bölgede önlemlerin artırılıp, zararlarının giderilmesini istedi.
  • 5

  • 6

  • 7

  • 8

NTV FOTO'DA ARA

ARAMADAN ESC TUŞU İLE ÇIKABİLİRSİNİZ

ARAMA İÇİN ENTER YAP

×Kapat

Bir Şehir Seçin