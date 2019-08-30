Sulama kanalı taştı, evleri su bastı
DHA
Çorum'un Osmancık ilçesinde sulama kanalının taşması sonucu, bazı evleri su bastı.
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1İlçeden geçen çeltik arazilerine su taşıyan sulama kanalının taşması sonucu, Güney Mahallesi'nde bazı evlerin giriş katları ile bahçeleri sular altında kaldı.
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2İhbar üzerine bölgeye belediye ekipleri sevk edildi.
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3Belediye ekipleri, evleri basan suyun tahliyesi için çalışma başlattı.
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4Su baskını nedeniyle evlerindeki eşyalarının kullanılamaz hale geldiğini belirten yöre sakinleri, bölgede önlemlerin artırılıp, zararlarının giderilmesini istedi.
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