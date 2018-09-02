Suriye sınırına askeri sevkiyat
Anadolu Ajansı
ASELSAN tarafından modernize edilen M60T tanklarının yüklü olduğu çok sayıda TIR Hatay'a ulaştı.
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1Sınırda konuşlandırılmak üzere Hatay'a gönderilen, ASELSAN tarafından modernize edilen M60T tanklarının yüklü olduğu çok sayıda TIR kente ulaştı.
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Güvenlik önlemleri altında ilerleyen tank yüklü çok sayıda TIR, merkez Antakya ilçesine ulaştıktan sonra sınır hattındaki Yayladağı'na hareket etti.
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Tanklar Yayladağı’na ulaştıktan sonra Suriye sınırındaki karakollarda konuşlandırılmak üzere hudut hattına sevk edilecek.
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TIR'larda yüklü tankların, ASELSAN tarafından modernize edilen M60T tankları olduğu öğrenildi.
Askeri araçların geçişi sırasında çevredeki vatandaşlar ellerindeki Türk bayraklarıyla sevgi gösterisinde bulundu.
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