Suriye sınırına askeri sevkiyat
Anadolu Ajansı
Suriye sınırındaki birliklere takviye amaçlı gönderilen askeri araçlar, Kilis'e vardı.
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1Türkiye'nin çeşitli birliklerinden gönderilen ve aralarında çok sayıda zırhlı personel taşıyıcıların (ZPT) da bulunduğu askeri araçlardan oluşan konvoy, jandarma ve polis ekiplerinin eşliğinde Kilis'in Elbeyli ilçesine geldi.
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2Suriye sınırındaki birliklere takviye amaçlı gönderilen askeri araçlar ile silahların sınıra konuşlandırılacakları öğrenildi.
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