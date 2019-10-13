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Suriye sınırındaki birliklere kurşun geçirmez beton blok sevkiyatı

Anadolu Ajansı

Hatay'da, Suriye sınırındaki birliklere 19 tırlık beton blok sevkiyatı yapıldı. Kurşun geçirmez beton blokların, 2 metre yüksekliğinde ve 9 ton ağırlığında olduğu öğrenildi. Beton blok yüklü tırlar, Zeytin Dalı Gümrük Kapısı'ndan Afrin sınırına sevk edildi.

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    Hatay'da, Suriye sınırındaki birliklere 19 tırlık beton blok sevkiyatı yapıldı. 

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    Türk Silahlı Kuvvetlerinin Afrin sınırındaki birlikleri için hazırlanan beton blokları taşıyan 19 tır, Reyhanlı ilçesine geldi.

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    Kurşun geçirmez beton blokların, 2 metre yüksekliğinde ve 9 ton ağırlığında olduğu öğrenildi.

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    Beton blok yüklü tırlar, Zeytin Dalı Gümrük Kapısı'ndan Afrin sınırına sevk edildi.
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