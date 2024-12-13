Suriyeliler gitti tekstil atölyeleri boş kaldı

Suriyelilerin ülkelerine dönüşleri sürüyor. Bağcılar'da çoğunlukla Suriyelilerin çalıştığı tekstil atölyeleri boş kaldı. Tekstil atölyesi sahibi, işleri yetiştirmekte zorlandıklarını söylerken bir imalatçı ise Suriyelilerin gidişinin tekstil sektöründe ciddi bir açığa neden olacağını dile getirdi.

Suriyeliler gitti tekstil atölyeleri boş kaldı - 1

Esad rejiminin sona ermesiyle, İstanbul'da yaşayan bazı Suriyeliler dönüş hazırlıklarına başlarken bazı Suriyeliler ise haberi alır almaz çalıştıkları işlerden ayrılarak ülkesine döndü.

Suriyelilerin İstanbul'da yoğunlukta çalıştığı bazı tekstil atölyeleri ise boş kaldı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Suriyeliler gitti tekstil atölyeleri boş kaldı - 2

"8 PERSONELİMİZ VARDI ŞİMDİ 3-4 KİŞİYLE İDARE EDİYORUZ"

Pazartesi günü iş başı yapmak için Bağcılar'da bulunan atölyesine gelen Mesut Kaya, işbaşı yaptıklarında kimsenin gelmediğini fark ettiklerini dile getirdi.

Kaya, "Gelmediğini anlayınca Suriyelilerin sessiz sedasız gittiğini anladık. Bundan dolayı işsiz ve elemansız kaldık." dedi.

Üretimin azaldığını dile getiren Kaya, "Eleman bulamıyoruz kendi yerli elemanımız hiç yok. Yani yabancıların sayesinde tekstil bir nebze ayakta duruyordu. Kendi insanımızın alttan yetişmemesi bizi daha kötü ediyor. Tekstilin gidişi iyi değil." diye konuştu.

20 makineli atölyesinde 7-8 personelin çalıltığını kaydeden Kaya, Suriyelilerin gidişi ile 3-4 kişiye düştüklerini dile getirdi.

Suriyeliler gitti tekstil atölyeleri boş kaldı - 3

"TEKSTİL SEKTÖRÜNDE CİDDİ BİR AÇIĞA SEBEP OLACAK"

İmalatçı Ömer Öz ise eleman konusunda sıkıntı yaşadıkları için zamanında müşterilere üretimleri siparişleri ulaştıramadıklarını ifade edip "Üretim aşamasında eleman yokluğundan zamanında üretimimizi yapmadığımız için müşterimize veremediğimiz için onlar da butiklere yetiştiremedikleri için zincirleme olarak bir sıkıntı oluyor. Bu da bizim adımıza ve vatandaşlar adına dönüş olarak, para, kazanç olarak bizi komple geri atıyor." dedi.

Suriyelilerin gidişinin tekstil sektöründe ciddi bir açığa neden olacağını söyleyen Öz, "Önümüzdeki günlerde daha çok sorun yaşayacağımızı görüyor ve düşünüyorum birçok atölyeyle çalışıyoruz ama şu an 20 kişilik atölyeler beş kişiye kadar düşmüş durumda. Üretimdeki sıkıntıdan kimse memnun değil zaten genel olarak sektörümüz sıkıntılı. Sadece atölye olarak da değil mağaza konusunda da Suriyeliler her dalda, her aşamada, mağazada da yabancı dilleri olduğu için ve bu konuya da hakim oldukları için sadece üretimde değil satış odaklı olarak da baktığımızda bizi bir sorun bekliyor. Ben imalat gözüyle baktığım gördüğüm için böyle düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

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