Suriyeliler gitti tekstil atölyeleri boş kaldı
Suriyelilerin ülkelerine dönüşleri sürüyor. Bağcılar'da çoğunlukla Suriyelilerin çalıştığı tekstil atölyeleri boş kaldı. Tekstil atölyesi sahibi, işleri yetiştirmekte zorlandıklarını söylerken bir imalatçı ise Suriyelilerin gidişinin tekstil sektöründe ciddi bir açığa neden olacağını dile getirdi.
Esad rejiminin sona ermesiyle, İstanbul'da yaşayan bazı Suriyeliler dönüş hazırlıklarına başlarken bazı Suriyeliler ise haberi alır almaz çalıştıkları işlerden ayrılarak ülkesine döndü.
Suriyelilerin İstanbul'da yoğunlukta çalıştığı bazı tekstil atölyeleri ise boş kaldı.