Suriyeliler gitti tekstil atölyeleri boş kaldı

"TEKSTİL SEKTÖRÜNDE CİDDİ BİR AÇIĞA SEBEP OLACAK"

İmalatçı Ömer Öz ise eleman konusunda sıkıntı yaşadıkları için zamanında müşterilere üretimleri siparişleri ulaştıramadıklarını ifade edip "Üretim aşamasında eleman yokluğundan zamanında üretimimizi yapmadığımız için müşterimize veremediğimiz için onlar da butiklere yetiştiremedikleri için zincirleme olarak bir sıkıntı oluyor. Bu da bizim adımıza ve vatandaşlar adına dönüş olarak, para, kazanç olarak bizi komple geri atıyor." dedi.

Suriyelilerin gidişinin tekstil sektöründe ciddi bir açığa neden olacağını söyleyen Öz, "Önümüzdeki günlerde daha çok sorun yaşayacağımızı görüyor ve düşünüyorum birçok atölyeyle çalışıyoruz ama şu an 20 kişilik atölyeler beş kişiye kadar düşmüş durumda. Üretimdeki sıkıntıdan kimse memnun değil zaten genel olarak sektörümüz sıkıntılı. Sadece atölye olarak da değil mağaza konusunda da Suriyeliler her dalda, her aşamada, mağazada da yabancı dilleri olduğu için ve bu konuya da hakim oldukları için sadece üretimde değil satış odaklı olarak da baktığımızda bizi bir sorun bekliyor. Ben imalat gözüyle baktığım gördüğüm için böyle düşünüyorum." ifadelerini kullandı.