Suriyelilerin bayram dönüşü başladı

Kurban Bayramı için ülkelerine giden binlerce Suriyeli, Türkiye'ye dönmeye başladı.

DHA 26.07.2021 - 14:46

Suriyelilerin bayram dönüşü başladı - 1
Kurban Bayramı'nı ülkelerinde geçiren Suriyeliler, Türkiye'ye dönmeye başladı.
Suriyelilerin bayram dönüşü başladı - 2
Kurban Bayramı için 6- 18 Temmuz tarihleri arasında ülkelerine giden Suriyeliler dönüşe geçti.
Suriyelilerin bayram dönüşü başladı - 3
Bayramı ülkelerinde geçirmek için Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesindeki sınır kapısından Suriye'ye giden 23 bin kişi, bu sabahtan itibaren yeniden gelmeye başladı.
Suriyelilerin bayram dönüşü başladı - 4
Bayramı ülkelerinde geçirdikleri için mutlu olduklarını söyleyen Suriyeliler, ülkeye girişlerinin sonrasında kendilerini bekleyen araçlarla ikamet ettikleri adreslere gitti.
Suriyelilerin bayram dönüşü başladı - 5
Bayram için ülkesine giden Suriyeliler, yıl sonuna kadar geri dönebilecek.
Suriyelilerin bayram dönüşü başladı - 6
Suriyelilerin bayram dönüşü başladı - 7
Suriyelilerin bayram dönüşü başladı - 8
Suriyelilerin bayram dönüşü başladı - 9
Suriyelilerin bayram dönüşü başladı - 10
Suriyelilerin bayram dönüşü başladı - 11
Suriyelilerin bayram dönüşü başladı - 12

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