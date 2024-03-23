Taciz not kağıtlarından çıktı! Sevgilisinin kızına tacizle suçlandı, anne olayı kapatmaya çalıştı
İstanbul Kartal’da pilates eğitmeni Yılmaz P. hakkında sevgilisinin 16 yaşındaki kızını taciz ettiği iddiasıyla 8 yıldan 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Olayda, 16 yaşındaki çocuğun yaşadıklarını not kağıtlarına yazdığı ortaya çıktı. Babanın şikayetiyle dava açılırken, annenin ise kızını ikna ederek olayı kapatmaya çalıştığı iddia edildi.
Kartal’da Yılmaz P. isimli kişi, pilates eğitmeni sevgilisinin 16 yaşındaki kız çocuğuna tacizle suçlanıyor.
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede Serhat A. şikayetçi, 16 yaşındaki kız çocuğu G.I.A. mağdur, Yılmaz P. de şüpheli sıfatıyla yer aldı.
İddianameye göre olay şöyle yaşandı; 2 çocukları olan Serhat A. ile Mucize P. 2019 yılında boşandı. Çocukların velayeti ise anne Mucize P’ye verildi.
Pilates eğitmenliği yapan Mucize P., 16 yaşındaki Kızı G.I.A. ile birlikte yaşamaya başladı. Mucize P., Yılmaz P’ye pilates dersi verdi. Bir süre sonra Yılmaz P. İle Mucize P. arasında gönül ilişkisi kuruldu.
Yılmaz P. 2-3 ay boyunca pilates dersi almak için Mucize P’nin evine gidip gelmeye başladı.
15 Şubat 2022 tarihinde Yılmaz P. akşam saatlerinde Mucize P’nin Kartal’da bulunan evine geldi.
İkili sabaha kadar oturdukları sırada 16 yaşındaki G.I.A. tuvalete gitmek için kalktı.
Yılmaz P., G.I.A’nın uyumaması için ısrar ederek yanlarında oturmasını istedi.16 yaşındaki kız bir süre oturduktan sonra annesi Mucize P’nin yatak odasına giderek uyumak istedi.