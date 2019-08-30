Taksiler "zam" kuyruğunda

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Yeni tarifenin yetersiz olduğunu belirten taksici Engin Köseoğlu ise, “Çok az. Bu az olduğu için de hep büyük şirketler kazanıyor" ifadelerini kullandı. Murat Ayangil de, “Yeni tarifeye pazar gününü Pazartesi'ye bağlayan gece başlayacağız. Bizim için normal tarifeler ama ilk zamanlar müşteri bir bocalama dönemi geçirecek. O da bizim için sıkıntı oluyor" dedi. Murat Şahin ise, "Bu zamlara ihtiyacımız vardı. Hem yakıt olarak hem araç masrafları olarak" diye konuştu.