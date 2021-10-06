Taksim Camisi'nin motorcu imamı

Abdullah Özkan 32 yaşında. Kurra hafız olan genç imam Taksim Camisi'ne bir ay önce imam olarak atandı. Daha önce görev yeri Bezm-i Alem Valide Sultan Camisi'ydi. İmam Özkan Kasımpaşa'daki evinden yeni atandığı Taksim Camisi'ne de motosikletiyle gidiyor.

Taksim gibi sembolik bir camiye imam olarak atanmaktan mutluluk duyduğunu ve haberini aldığında çok heyecanlandığını ifade eden Abdullah Özkan, "Atandığımı duyunca biraz da şaşırdım, beklemiyordum. Taksim Camisi'nin ilk imamı olmak da gurur verici. Taksim Camisi hayallerimin camisiydi" dedi.





