Taksim Camisi'nin motorcu imamı

Taksim Camisi'ne imam olarak atanan 32 yaşındaki Abdullah Özkan, motor kullanmasıyla da dikkat çekiyor. Sembolik bir camiye atanmaktan mutluluk duyduğunu söyleyen Özkan, işine her gün motoru ile gidip geliyor.

Anadolu Ajansı 06.10.2021 - 12:28

Taksim Camisi'nin motorcu imamı - 1
Taksim Camisi'nde imam olarak görev yapan Abdullah Özkan, motosiklet aşkıyla cemaati şaşırtırken gençlerin ilgi odağı oluyor.
Taksim Camisi'nin motorcu imamı - 2
Abdullah Özkan 32 yaşında. Kurra hafız olan genç imam Taksim Camisi'ne bir ay önce imam olarak atandı. Daha önce görev yeri Bezm-i Alem Valide Sultan Camisi'ydi. İmam Özkan Kasımpaşa'daki evinden yeni atandığı Taksim Camisi'ne de motosikletiyle gidiyor.
Taksim Camisi'nin motorcu imamı - 3
Özkan, motosiklet tutkusunun nereden geldiğini ve cemaatin "motosikletli imam" görünce nasıl tepki verdiklerini anlattı.
Taksim Camisi'nin motorcu imamı - 4
Taksim gibi sembolik bir camiye imam olarak atanmaktan mutluluk duyduğunu ve haberini aldığında çok heyecanlandığını ifade eden Abdullah Özkan, "Atandığımı duyunca biraz da şaşırdım, beklemiyordum. Taksim Camisi'nin ilk imamı olmak da gurur verici. Taksim Camisi hayallerimin camisiydi" dedi.


Taksim Camisi'nin motorcu imamı - 5

Motosiklet tutkusunun 13 yıl önce babasının yönlendirmesiyle başladığını dile getiren Özkan, başlangıçta küçük motosiklet kullandığını daha sonra büyük, araziye için motosiklet kullanmaya başladığını söyledi.


Taksim Camisi'nin motorcu imamı - 6

Özkan, ileri sürüş eğitimi de aldığını belirterek, "Görev aldığım camilere hep motosikletle gelip gittim. Taksim Camisi'ne de motosikletle gidip gelmeye devam ediyorum. Camideki görevime motosikletle geldiğimde beni tanımıyorlar. Hatta kimse imam olduğuma inanmıyor. Kaskı çıkarınca 'Caminin imamıymış, hocaymış' deyip çok şaşırıyorlar" diye konuştu.

Taksim Camisi'nin motorcu imamı - 7

Motosiklet kullanmasının özellikle gençlerin ilgisini çektiğini kaydeden Özkan, "Motosiklet kullanıyor olmam gençleri camiye teşvik ediyor. Motosiklet vesilesiyle onlarla birçok etkinlikte bir araya geliyoruz" dedi.

Taksim Camisi'nin motorcu imamı - 8
Taksim Camisi'nin motorcu imamı - 9

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