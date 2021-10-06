Taksim Camisi'nin motorcu imamı

Anadolu Ajansı 06.10.2021 - 12:28
Motosiklet tutkusunun 13 yıl önce babasının yönlendirmesiyle başladığını dile getiren Özkan, başlangıçta küçük motosiklet kullandığını daha sonra büyük, araziye için motosiklet kullanmaya başladığını söyledi.
Özkan, ileri sürüş eğitimi de aldığını belirterek, "Görev aldığım camilere hep motosikletle gelip gittim. Taksim Camisi'ne de motosikletle gidip gelmeye devam ediyorum. Camideki görevime motosikletle geldiğimde beni tanımıyorlar. Hatta kimse imam olduğuma inanmıyor. Kaskı çıkarınca 'Caminin imamıymış, hocaymış' deyip çok şaşırıyorlar" diye konuştu.
Motosiklet kullanmasının özellikle gençlerin ilgisini çektiğini kaydeden Özkan, "Motosiklet kullanıyor olmam gençleri camiye teşvik ediyor. Motosiklet vesilesiyle onlarla birçok etkinlikte bir araya geliyoruz" dedi.