Tarihi Haydarpaşa Numune Hastanesi'nin dahiliye binasının yıkımına başlandı

İstanbul'da bulunan Tarihi Haydarpaşa Numune Hastanesi'nin dahiliye binası, yenilenmek üzere yıkılıyor. Yıkım çalışmaları süresince acil servis, eski yerinde hizmet verecek.

DHA 21.07.2021 - 09:27

Tarihi Haydarpaşa Numune Hastanesi'nin dahiliye binasının yıkımına başlandı - 1
İstanbul'da bulunan Tarihi Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin dahiliye servisinin bulunduğu bina yıkılıyor.
Tarihi Haydarpaşa Numune Hastanesi'nin dahiliye binasının yıkımına başlandı - 2

Kadıköy ilçesinde bulunan Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin Vehbi Koç Acil Tıp Merkezi'nin yanındaki dahiliye servisinin bulunduğu 8 katlı binanın yenilenmek üzere yıkım çalışmalarına başlandı.

Tarihi Haydarpaşa Numune Hastanesi'nin dahiliye binasının yıkımına başlandı - 3
Çalışmalar süresince acil servis, eski yerinde hizmet verecek.
Tarihi Haydarpaşa Numune Hastanesi'nin dahiliye binasının yıkımına başlandı - 4

1936 tarihinde, 225 yataklı olarak faaliyete başlayan, geniş koridorları ve yüksek tavanlarıyla tarihi bir önem taşıyan Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin yeni binası da tarihi yapılara uygun olarak inşa edilecek.

Öte yandan yıkımına başlanan bina havadan da görüntülendi.

Tarihi Haydarpaşa Numune Hastanesi'nin dahiliye binasının yıkımına başlandı - 5
Ayrıca, Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin eski acil servisinin karşısında yaklaşık 30 yılı aşkın süredir yıldır basın odası olarak kullanılan odanın şimdilerde Covid-19 polikliniği olarak faaliyet gösterdiği görüldü.
Tarihi Haydarpaşa Numune Hastanesi'nin dahiliye binasının yıkımına başlandı - 6
Tarihi Haydarpaşa Numune Hastanesi'nin dahiliye binasının yıkımına başlandı - 7
Tarihi Haydarpaşa Numune Hastanesi'nin dahiliye binasının yıkımına başlandı - 8
Tarihi Haydarpaşa Numune Hastanesi'nin dahiliye binasının yıkımına başlandı - 9
Tarihi Haydarpaşa Numune Hastanesi'nin dahiliye binasının yıkımına başlandı - 10

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