Tarihi Paşabahçe Vapuru seferlerine yeniden başladı

"BÜYÜK EMEKLER VAR"

Kaptan Serdar Ersoy, gazetecilere yaptığı açıklamada, yeniden seferlere başlayan Paşabahçe Vapuru ile taşıdıkları yolcularının yüzündeki heyecanı görmenin kendileri için büyük bir heyecan olduğunu dile getirdi.

Yolcularını mutlu etmeye, gururlandırmaya devam edeceklerini dile getiren Ersoy, "Zümrüdüanka kuşunun küllerinden yeniden doğması gibi bir olay Paşabahçe gemisi. Büyük emekler var. Hep beraber zoru başardık, çok mutluyum, gururluyum. Denizci tip gemi olarak yapılan vapur bahçe tipinin üçüncüsü ve günümüze kalan tek vapur’" dedi.