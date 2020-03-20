Tarihi yarımadadaki sakinlik havadan görüntülendi

Korona virüs tedbirleri kapsamında alınan kararların ardından İstanbulluların birçoğu evlerinde kalırken, kentin kalabalık olan meydanları boş kaldı. Tarihi yarımadadaki sessizlik havadan görüntülendi.

DHA 20.03.2020 - 10:34

Corona virüs salgınına yönelik alınan tedbirler kapsamında yapılan "evde kalın" çağrılarının ardından İstanbul'da sokaklar ve meydanlar boş kaldı. Tarihi yarımadadaki sakinlik dikkat çekti. Sultanahmet Meydanı boş kaldı. Sakinliğin gözlendiği tarihi yarımada havadan görüntülendi.

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