Tatil dönüşü yolunda son durum

1 Ramazan Bayramı tatilini şehir dışında geçiren tatilcilerin, TEM'de oluşturduğu yoğunluk giderek artıyor. DÖNÜŞ YOLUNDA SON DURUM

2 Anadolu Otoyolu'nun İstanbul istikameti, Karadeniz-Gerede bağlantı yolu, Köroğlu Park Alanı ve Bolu Dağı Tüneli kesiminde araç yoğunluğu var.

3 İstanbul yönü Kocaeli kesiminde, Gültepe ile Korutepe tüneleri, Bekirdere rampası ve Kartepe'de yolun iki şeride düştüğü bölgelerde zaman zaman trafik durma noktasına geliyor.

4 Yoğunluk, yer yer Kandıra gişeler ile Alikahya mevkisine kadar uzanıyor. Bu yoğunluk Gültepe Tüneli'nden sonra yolun üç şeride çıkmasıyla azalırken, Derince, Körfez, Dilovası, Gebze ve Çayırova mevkilerinde trafikte aksama yaşanmıyor.

5 Otoyolun Ankara yönü ile Osmangazi Köprüsü, D-130 ile D-605 kara yollarında ise trafik akıcı bir yoğunlukta seyrediyor.

6 Eskişehir'deki nikahlarının ardından düğün arabasıyla yola çıkan, düğünlerinin yapılacağı Gebze'ye doğru seyreden Dilan-Murat çifti de Bekirdere rampasında trafiğe takıldı.

7 Damat Murat Gültepe, yaptığı açıklamada, Eskişehir'de nikahlarının bugün kıyıldığını belirterek, ailelerinin kendilerini Gebze'deki düğün salonunda beklediğini söyledi.

8 Trafik sıkışıklığı nedeniyle ilerlemekte güçlük çektiklerini ifade eden Gültepe, "Yola 10.00'da çıktık, uzun süredir yoldayız. Düğün akşam 19.00'da ama biz trafiği düşünerek erken çıktık. İyi ki erken çıkmışız. İşimizi garantiye alalım dedik. Hava da çok sıcak. Sağlık olsun. Mutlu olalım, huzurlu olalım gerisi önemsiz. Çocuklarımıza anlatacağımız bir anımız oldu." diye konuştu. Gelin Dilan Gültepe ise mutlu günlerine trafik yoğunluğuyla başladıklarını dile getirdi.

9 Kocaeli Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri de yol kontrollerini aralıksız sürdürerek sürücüleri uyarıyor. Trafik yoğunluğunun ilerleyen saatlerde daha da artması bekleniyor.

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11 Ramazan Bayramı dolayısıyla uzun tatil dönemini Ege ve civarında değerlendiren tatilcilerin İstanbul yönünde dönüşe geçmesi dolayısıyla Çanakkale'deki feribot iskelesi önünde de araç kuyruğu var.

12 9 günlük tatil dolayısıyla Marmara Bölgesi'ndeki şehirlerden Ege ve civarındaki yörelere giden ve bayramın sona ermesinin ardından dönüşe geçen tatilciler, Çanakkale'de feribot iskelesi önünde yoğunluğa sebep oldu.

13 Sabah erken saatlerden itibaren Çanakkale'deki iskeleye gelen sürücüler yaklaşık bir kilometrelik kuyruk oluşturdu. Polis ekiplerinin yönlendirmesiyle trafik rahatlatılmaya çalışılırken araçlar sırayla feribotlara alınıyor.

14 Eceabat, Gelibolu, Lapseki ve Çardak İskelelerinde de yoğunluk sürüyor.

15 Çanakkale ile adalar hattında deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ AŞ'ye bağlı gemiler, yoğunluğun en aza indirilmesi için saatsiz sefer yapıyor.

16 Yetkililer, 9 günlük bayram tatili boyunca Çanakkale-Eceabat hattında 3, Çanakkale-Kilitbahir hattında 4, Lapseki-Gelibolu hattında 5, Gökçeada-Kabatepe hattında 3 ve Bozcaada-Geyikli hattında 2 olmak üzere toplam 17 feribotun seferlerini sürdürdüğünü bildirdi.

17 Yalova'daki Topçular Feribot İskelesi'nde de yoğunluk var.

18 Ramazan Bayramı tatilini il dışında geçiren İstanbulluların dönüş için Osmangazi Köprüsü'nü de tercih etmeleri sebebiyle kent merkezinde uzun araç kuyrukları oluştu.

19 Kentte İstanbul Deniz Otobüsleri İşletmesi (İDO) Topçular Feribot İskelesi'nde ise zaman zaman araç yoğunluğu yaşanıyor. Topçular-Eskihisar hattındaki feribot sayısının yoğunluk nedeniyle 16'dan 18'e çıkarıldığı bildirildi.

20 İDO Bölge Sorumlusu Aşkın Lermi, gazetecilere yaptığı açıklamada, bayram tatili süresince Eskihisar'dan Topçular'a 63 bin araç geçişi yapıldığını kaydetti.

21 Lermi, geçtiğimiz perşembe günü itibarıyla tatilcilerin dönüşünün başladığını, şu anda kadar da 43 bin aracın geri dönüşünü gerçekleştirdiklerini belirterek, tatil süresinde toplam 500 ek sefer yapılacağını vurguladı.