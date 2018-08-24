Tatilciler dönüş yolunda
Anadolu Ajansı, DHA
Kurban Bayramı tatilini tamamlayarak dönüş yolculuğuna çıkanlar nedeniyle Anadolu Otoyolu'nun İstanbul yönünde oluşan akıcı yoğunluk sürüyor.
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1Tatil dönüşü nedeniyle yola çıkanlar TEM'de yoğunluğa neden oldu.
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2Kurban Bayramı tatili nedeniyle araçlarıyla memleketlerine ve tatile gidenlerin dönüşü, TEM Otoyolu’nda dün akşam saatlerinden itibaren uzun araç kuyruklarının oluşmasına neden oldu.
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39 günlük bayram tatilinin son gününe kalmak istemeyenlerin Kurban Bayramı’nın 4. gününde oluşturduğu yoğunluk akşam saatlerinde de devam etti.
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4Araçlarıyla İstanbul yönüne dönüşe geçen tatilciler nedeniyle dün akşam saatlerinde Kocaeli'de başlayan yoğunluk, sabah saatlerinde azalırken akşam saatlerinde giderek arttı.
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5Trafiğin zaman zaman durma noktasına geldiği TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde vatandaşlar, ilerlemekte zorluk çekti.
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6Yol boyunca her 5 kilometrede bir hazır bekleyen polis ekipleri, trafiğin rahatlaması için çalışmalarını sürdürüyor.
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KUZEY EGE'DE YOĞUNLUK BAŞLADI