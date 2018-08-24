NTV

Tatilciler dönüş yolunda

Anadolu Ajansı, DHA

Kurban Bayramı tatilini tamamlayarak dönüş yolculuğuna çıkanlar nedeniyle Anadolu Otoyolu'nun İstanbul yönünde oluşan akıcı yoğunluk sürüyor.

  • 1

    Tatil dönüşü nedeniyle yola çıkanlar TEM'de yoğunluğa neden oldu.
  • 2

    Kurban Bayramı tatili nedeniyle araçlarıyla memleketlerine ve tatile gidenlerin dönüşü, TEM Otoyolu’nda dün akşam saatlerinden itibaren uzun araç kuyruklarının oluşmasına neden oldu.
  • 3

    9 günlük bayram tatilinin son gününe kalmak istemeyenlerin Kurban Bayramı’nın 4. gününde oluşturduğu yoğunluk akşam saatlerinde de devam etti.
  • 4

    Araçlarıyla İstanbul yönüne dönüşe geçen tatilciler nedeniyle dün akşam saatlerinde Kocaeli'de başlayan yoğunluk, sabah saatlerinde azalırken akşam saatlerinde giderek arttı.
  • 5

    Trafiğin zaman zaman durma noktasına geldiği TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde vatandaşlar, ilerlemekte zorluk çekti.
  • 6

    Yol boyunca her 5 kilometrede bir hazır bekleyen polis ekipleri, trafiğin rahatlaması için çalışmalarını sürdürüyor.
  • 7

  • 8

  • 9

  • 10

  • 11

  • 12

  • 13

  • 14

  • 15

  • 16

  • 17

  • 18

  • 19

  • 20

  • 21

  • 22

  • 23

    KUZEY EGE'DE YOĞUNLUK BAŞLADI

    KUZEY EGE'DE YOĞUNLUK BAŞLADI
  • 24

    KUZEY EGE'DE YOĞUNLUK BAŞLADI

    KUZEY EGE'DE YOĞUNLUK BAŞLADI
  • 25

    KUZEY EGE'DE YOĞUNLUK BAŞLADI

    KUZEY EGE'DE YOĞUNLUK BAŞLADI
  • 26

    KUZEY EGE'DE YOĞUNLUK BAŞLADI

    KUZEY EGE'DE YOĞUNLUK BAŞLADI
  • 27

    KUZEY EGE'DE YOĞUNLUK BAŞLADI

    KUZEY EGE'DE YOĞUNLUK BAŞLADI
NTV FOTO'DA ARA

ARAMADAN ESC TUŞU İLE ÇIKABİLİRSİNİZ

ARAMA İÇİN ENTER YAP

×Kapat

Bir Şehir Seçin