Tatilciler dönüş yolunda

1 Kurban Bayramı tatilinin son gününde yaşadıkları yerlere dönmek için yola çıkanlar nedeniyle Anadolu Otoyolu'nun Düzce ve Sakarya kesiminde İstanbul yönünde akıcı yoğunluk görülüyor.

2 Tatilin son gününde İstanbul yönüne yola çıkan vatandaşlar, Kaynaşlı, Sarıçökek, Bakacak, 1. 2. ve 3. viyadükler ile Bolu Dağı Tüneli arasında İstanbul yönünde akıcı yoğunluk oluştururken, trafikte herhangi bir aksaklık yaşanmıyor.

3 Otoyolun, Düzce-Sakarya sınırı arasında bulunan Gümüşova rampaları, Yeşilyayla mevkilerinde de akıcı trafik oluştuğu görülüyor. Anadolu Otoyolu'nun Arifiye, Sapanca ve Kırkpınar mevkilerinde ise trafik, İstanbul yönünde akıcı şekilde ilerliyor.

4 Otoyolun Ankara istikametinde ve D-100 kara yolunda trafik normal seyrinde ilerliyor. Bölgede görev yapan ekipler, sürücüleri dikkatli olmaları ve kurallara uymaları konusunda uyarıyor. Trafik ekipleri, yıllık izinlerini bayram tatiliyle birleştiren vatandaşların olması nedeniyle yoğunluğun günlere yayıldığını, bir kaza yaşanmaması durumunda trafikte aksaklık beklenmediğini kaydetti.

5 ÇANAKKALE'DEKİ İSKELELERDE YOĞUNLUK Çanakkale'de de deniz ulaşımı ve iskelelerde Kurban Bayramı tatilinin son gününde yoğunluk yaşanıyor.

6 Bayramın son gününde evlerine dönmek üzere yola çıkan tatilciler, Çanakkale'deki iskelelerden arabalı vapurlarla Avrupa yakasına geçiyor.

7 Sabah saatlerinde başlayan yoğunluk öğle saatlerde arttı. Bu nedenle Çanakkale ve Lapseki iskeleleri önünde zaman zaman bir kilometrelik araç kuyrukları oluştu.

8 Çanakkale Boğazı ile adalar hattında deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ A.Ş. tarafından Kurban Bayramı için feribot planlamasıyla yoğunluk azaltılmaya çalışılıyor.

9 Buna göre, Çanakkale-Eceabat hattında 3, Çanakkale-Kilitbahir istikametinde 4, Lapseki-Gelibolu güzergahında 5, Gökçeada-Kabatepe yönünde 3 ve Bozcaada-Geyikli hattında 2 olmak üzere 17 feribotla saatsiz "doldur boşalt" usulü sefer yapılıyor.

10 Çanakkale'den Bozcaada ve Gökçeada'ya gitmek isteyenler için de ek seferler düzenleniyor.

11 Polis ve jandarma ekipleri ise sürücüleri hız kurallarına uymaları ve emniyet kemeri takmaları konusunda uyarıyor.

12 GÜNEY EGE'DE YOĞUNLUK Bayram tatili için Güney Ege'nin gözde turizm merkezleri Marmaris, Bodrum, Fethiye ve Ula başta olmak üzere Muğla'nın diğer ilçelerini tercih edenler de dönüş yolculuğuna başladı.

13 Özel araçlarıyla yola çıkanlar ile Dalaman ve Bodrum havalimanlarına gidenler nedeniyle trafik yoğunluğu yaşandı.

14 Bodrum ilçesine İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyükşehirlerden gelen tatilciler Yokuşbaşı Mahallesi, Kıbrıs Şehitleri Caddesi, Konacık Beykikkırlar mevkisinde oluşan trafik yoğunluğu nedeniyle çıkış güzergahında zaman zaman uzun araç kuyruğuna takıldı.

15 Marmaris'te tatilcilerin dönüşünden dolayı ilçe çıkışında trafik zaman zaman durma noktasına geldi.

16 Trafik yoğunluğunu azaltmak için ekipler çalışma yaparken trafik ışıkları pasif hale getirildi. Datça'dan dönen tatilcilerin de eklenmesiyle ilçeden çok fazla araç çıkışı olduğu gözlendi.

17 Marmaris-Ula kara yolu, Akyaka Mahallesi ile Sakar Geçidi'nde de trafik yoğunluğu oluştu.