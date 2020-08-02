Tatilcilerin dönüş yoğunluğu başladı

Anadolu Otoyolu'nun Düzce ve Bolu kesiminde, Kurban Bayramı tatilinden dönen sürücüler, İstanbul yönünde akıcı trafik oluşturuyor.

Anadolu Ajansı 02.08.2020 - 12:37

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Bayram tatilini İstanbul dışında geçiren bazı vatandaşlar, dönüşe geçti.
Tatilcilerin dönüş yoğunluğu başladı - 2
İstanbul'a dönüş yapan sürücüler, otoyolun Düzce kesiminde özellikle Sarıçökek, Gümüşova rampaları, Bolu Dağı 1, 2 ve 3 viyadük üzerinde akıcı trafiğe neden oluyor.
Tatilcilerin dönüş yoğunluğu başladı - 3
Ulaşımda aksama gözlenmeyen güzergahta görev yapan trafik ekipleri, sürücüleri takip mesafesini korumaları ve hız yapmamaları konusunda uyarıyor.

Tatilcilerin dönüş yoğunluğu başladı - 4
Ekipler, dönüş yolculuğunun bayramın sonu günü akşama kadar devam edeceğini, herhangi bir olumsuzluğun yaşanmaması için tedbirlerin alındığını bildirdi.
Tatilcilerin dönüş yoğunluğu başladı - 5
Otoyolun Bolu kesiminde ise Gerede-Karadeniz bağlantı yolu, Yeniçağa ve Köroğlu rampaları, Abant ve Elmalık mevkisi ile Bolu Dağı Tüneli'nde dönüşe geçen tatilciler nedeniyle trafiğin normalin üzerinde olduğu görüldü.
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