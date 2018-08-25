Tatilcilerin dönüşü sürüyor
DHA, Anadolu Ajansı
Marmara Bölgesi'nden Kurban Bayramı tatili için memleketlerine ve tatil yörelerine gidenlerin dönüşü devam ediyor. TEM yolu ve D-100 Karayolu'nun Kocaeli kesimi İstanbul yönünde yoğunluk yaşanıyor. Karayolu Trafik ve Yol Güvenliği Derneği Genel Başkanı Memiş, sürücüleri, yolculuğun son 30-40 kilometresinde sık görülen dikkat dağınıklığı konusunda uyardı.
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Bayram tatillerini memleketlerinde ve tatil yörelerinde geçiren vatandaşlar, bayramın son gününden itibaren dönüşe geçti.
BAYRAM TATİLİ SONRASI DÖNÜŞ YOLUNDAKİ SÜRÜCÜLERE UYARILAR-İZLE
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2Karayollarında ise yoğunluk yaşanmaya başladı. Sakarya'nın Sapanca ilçesi ile Kocaeli'nin Derince ilçesi arasında belirli aralıklarla yoğunluk oluştu.
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3İzmit Bekirdere rampasında ise sabah saatlerinde yoğun ama akıcı bir trafik oluştu. Trafikteki yoğunluğun ilerleyen saatlerde ve pazar günü de devam etmesi tahmin ediliyor.
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4İzmir, Bursa, Yalova istikametinden gelen sürücülerin büyük bir bölümü Osmangazi Köprüsü ve Yalova Topçular- Gebze Eskihisar arasında sefer yapan feribotları tercih etti. Ek seferlerle birlikte 19 feribot karşılıklı olarak sefer yapıyor. Feribot iskelelerinde de hafif bir yoğunluk var.
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30-40 KİLOMETRE UYARISIKarayolu Trafik ve Yol Güvenliği Derneği Genel Başkanı İhsan Memiş, 9 günlük Kurban Bayramı tatilinin sonunda evlerine dönecek sürücüleri, yolculuğun son 30-40 kilometresinde sık görülen dikkat dağınıklığı konusunda uyardı.
Memiş, "Yola çıkan sürücülerimiz genelde varacakları yerlere 30-40 kilometre kala yorgunluktan ve kavuşmanın heyecanıyla dikkatlerini kaybediyorlar. Bu bakımdan son 30-40 kilometrede daha çok dikkat etmeleri gerekiyor" değerlendirmesinde bulundu.
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