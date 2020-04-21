Tavuk maydanoz desenli yumurta verdi

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde bahçıvanlık yapan Gürsel Eskici'nin (58), bir arkadaşının tavsiyesi üzerine maydanozla beslediği tavuklarından biri, maydanoz desenli yumurta yumurtladı.

Kaynattığı maydanozun suyunu da tavukların içtiği suya karıştırdı. Bu uygulamanın ardından 10 gün sonra, Eskici'nin 10 tavuğundan biri, maydanoz desenli kahverengi yumurta yumurtladı.

Elinde maydanoz desenli 4 yumurta olduğunu belirten Gürsel Eskici, "Arkadaşımdan öğrendiğim ve araştırdığım metodu maydanozlarla tavuklarımda uygulamaya başladım. Şimdi elimde 4 tane maydanoz desenli yumurta oldu, ama yakında bütün tavuklarımın maydanoz desenli yumurtlayacağını inanıyorum" dedi.