TCMB faiz kararı ne zaman açıklanacak? PPK Temmuz kararı bekleniyor
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısının ardından faiz kararının açıklanması bekleniyor. Para piyasalarını ve ekonomi gündemini yakından takip eden vatandaşlar, Temmuz ayında açıklanacak güncel faiz kararına odaklandı. Peki, Merkez Bankası Temmuz faiz kararı ne zaman belli olacak?
Merkez Bankası PPK toplantısının tarihi gündeme geldi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararı son günlerin en önemli ekonomi başlıkları arasında yer alıyor. Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısının ardından yeni faiz kararı tüm ekonomi gündemine yön verecek. İşte, 2023 Temmuz TCMB faiz kararı hakkında bilgiler...