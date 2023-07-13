TCMB faiz kararı ne zaman açıklanacak? PPK Temmuz kararı bekleniyor

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN?



Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu toplantı takvimi belli oldu.



Buna göre; Temmuz ayı Merkez Bankası faiz kararı 20 Temmuz 2023 Perşembe günü saat 14.00’te açıklanacak.