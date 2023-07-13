TCMB faiz kararı ne zaman açıklanacak? PPK Temmuz kararı bekleniyor

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısının ardından faiz kararının açıklanması bekleniyor. Para piyasalarını ve ekonomi gündemini yakından takip eden vatandaşlar, Temmuz ayında açıklanacak güncel faiz kararına odaklandı. Peki, Merkez Bankası Temmuz faiz kararı ne zaman belli olacak?

TCMB faiz kararı ne zaman açıklanacak? PPK Temmuz kararı bekleniyor - 1

Merkez Bankası PPK toplantısının tarihi gündeme geldi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararı son günlerin en önemli ekonomi başlıkları arasında yer alıyor. Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısının ardından yeni faiz kararı tüm ekonomi gündemine yön verecek. İşte, 2023 Temmuz TCMB faiz kararı hakkında bilgiler...

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TCMB faiz kararı ne zaman açıklanacak? PPK Temmuz kararı bekleniyor - 2

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN?


Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu toplantı takvimi belli oldu.

Buna göre; Temmuz ayı Merkez Bankası faiz kararı 20 Temmuz 2023 Perşembe günü saat 14.00’te açıklanacak.

TCMB faiz kararı ne zaman açıklanacak? PPK Temmuz kararı bekleniyor - 3

TCMB HAZİRAN AYI FAİZ KARARI NE OLDU?


Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu haziran ayı faiz toplantısı için karar geçtiğimiz ay açıklandı.

Yeni başkan Hafize Gaye Erkan başkanlığında ilk kez toplanan Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, politika faizini 650 baz puan artışla yüzde 15'e yükseltti.

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