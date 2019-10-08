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Telefonu açan polis acı haberi verdi

Anadolu Ajansı

Antalya'da paketleme makinesinin altında kalarak hayatını kaybeden nakliyecinin çalan telefonunu açan polis, acı haberi oğluna verirken zorlandı.

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    Antalya'da devrilen paketleme makinesinin altında kalan nakliyeci yaşamını yitirdi.
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    Nakliyatçılık yapan Ali Göçer (55), Varsak Karşıyaka Mahallesi'ndeki iş yerinden forklift ve iki işçiyle dışarıya çıkartmaya çalıştığı paketleme makinesi devrilince altında kaldı.
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    Diğer işçilerin çabasıyla makinenin altından çıkarılan Göçer'in, hayatını kaybettiği belirlendi.
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    Olay yerine gelen polis ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından Göçer'in cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
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    Göçer'in çalan cep telefonunu açan polis memuru, kalabalıktan uzaklaşarak yaptığı görüşmede acı haberi oğlu Alper Göçer'e vermekte zorlandı.
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    Acı haberi polis memurundan alarak hemen olay yerine gelen Göçer ve yakınları, gözyaşı döktü.
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