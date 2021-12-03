TEM'de kaza: Kamyon İETT otobüsüne arkadan çarptı

İhbar verilmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi otobüste yaptı. Yaralı 4 kişi daha sonra ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.