TEM'de kaza: Kamyon İETT otobüsüne arkadan çarptı

TEM Sultanbeyli'de seyir halindeki bir kamyon, önünde ilerleyen İETT otobüsüne arkadan çarptı. Kazada kamyon şoförü ile otobüste bulunan 3 kişi yaralandı.

Haberler - DHA 03.12.2021 - 14:17

TEM'de kaza: Kamyon İETT otobüsüne arkadan çarptı - 1

Sultanbeyli'de bir kamyonun, İETT otobüsüne arkadan çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.

TEM'de kaza: Kamyon İETT otobüsüne arkadan çarptı - 2

Kaza, saat 12.00 sıralarında Sultanbeyli TEM Otoyolu Edirne istikametinde meydana geldi. İddiaya göre Mehmet Şirin yönetimindeki İETT otobüsü seyir halindeyken, önünde meydana gelen maddi hasarlı kaza nedeniyle yavaşladı.

TEM'de kaza: Kamyon İETT otobüsüne arkadan çarptı - 3

O sırada arkadan gelen İbrahim Kutay yönetimindeki kamyon, otobüse çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyon şoförü Kutay ile otobüste bulunan Mustafa Halil Aydın, Fatma Kılınç ve ismi öğrenilemeyen 3 kişi yaralandı.

TEM'de kaza: Kamyon İETT otobüsüne arkadan çarptı - 4

İhbar verilmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi otobüste yaptı. Yaralı 4 kişi daha sonra ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

TEM'de kaza: Kamyon İETT otobüsüne arkadan çarptı - 5

Hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikesi olmadığı öğrenildi. Kaza nedeniyle TEM Otoyolu Edirne istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu. Kazaya karışan araçların yoldan kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

TEM'de kaza: Kamyon İETT otobüsüne arkadan çarptı - 6
TEM'de kaza: Kamyon İETT otobüsüne arkadan çarptı - 7
TEM'de kaza: Kamyon İETT otobüsüne arkadan çarptı - 8

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