TEM'de zincirleme kaza (Kilometrelerce kuyruk oluştu)

Kocaeli’nin Körfez ilçesi TEM Otoyolu’nda 5 aracın çarpışması sonucunda meydana gelen kaza nedeniyle trafiğe kapanan İstanbul istikametinde kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Kazayı yaralanmadan atlatan vatandaşlar büyük panik yaşadı.
İHA - Anadolu Ajansı 03.02.2020 - 00:47| Son Güncelleme : 03.02.2020 - 00:50
Kaza, saat 23.00 sıralarında Kocaeli’nin Körfez ilçesi TEM Otoyolu Atalar Mahallesi geçişinde meydana geldi.
Edinilen bilgilere göre, İstanbul istikametinde seyir halinde olan 5 otomobil çarpıştı. Meydana gelen zincirleme trafik kazasını yaralanmadan atlatan vatandaşlar büyük panik yaşadı.
Kaza sebebi ile TEM Otoyolu İstanbul istikameti trafiğe kapandı. Kazayı gören çevredekiler durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Hareket edebilen otomobilleri emniyet şeridine iten ekipler, bir otomobili yoldan geçen bir TIR'a bağlayarak çekti.
Yaklaşık 1 saat boyunca trafiğe kapalı kalan TEM Otoyolu İstanbul istikametinde kilometrelerce uzunlukta araç kuyruğu oluştu.
Ekipler tarafından yapılan çalışmanın ardından yol tekrar trafiğe açıldı.
Kazaya karışan araçlar ise daha sonra olay yerine çağrılan çekiciler yardımı ile kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.
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