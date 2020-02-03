TEM'de zincirleme kaza (Kilometrelerce kuyruk oluştu)

Edinilen bilgilere göre, İstanbul istikametinde seyir halinde olan 5 otomobil çarpıştı. Meydana gelen zincirleme trafik kazasını yaralanmadan atlatan vatandaşlar büyük panik yaşadı.

Kaza sebebi ile TEM Otoyolu İstanbul istikameti trafiğe kapandı. Kazayı gören çevredekiler durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Hareket edebilen otomobilleri emniyet şeridine iten ekipler, bir otomobili yoldan geçen bir TIR'a bağlayarak çekti.

Ekipler tarafından yapılan çalışmanın ardından yol tekrar trafiğe açıldı.

Kazaya karışan araçlar ise daha sonra olay yerine çağrılan çekiciler yardımı ile kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.