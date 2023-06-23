THY pilotu son yolculuğuna uğurlandı (Otoyolda seken taş ölümüne sebep olmuştu)

Kontrolden çıkan otomobil de savrularak bariyere çarptı. Kazada, taşın isabet ettiği Saygın Doğan, yaşamını yitirdi. Yanında bulunan kardeşleri Simge ve Sezgi Doğan ise hafif yaralandı.

Yaralı kardeşler çağrılan sağlık ekibinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Kahramankazan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Doğan’ın cenazesi ise otopsi için Ankara Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.