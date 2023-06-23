THY pilotu son yolculuğuna uğurlandı (Otoyolda seken taş ölümüne sebep olmuştu)
Ankara’da otomobiliyle seyir halindeyken karşı şeritten bir aracın geçişi sırasında fırladığı tahmin edilen taşın ön cama isabet etmesiyle meydana gelen kazada yaşamını yitiren Türk Hava Yolları (THY) pilotu Saygın Doğan’ın cenazesi memleketi Adana’da toprağa verildi.
Ankara’da otomobiliyle seyir halindeyken karşı şeritten bir aracın geçişi sırasında fırladığı tahmin edilen taşın, aracının ön camına isabet etmesi sonucu meydana gelen kazada yaşamını yitiren pilot Saygın Doğan, memleketi Adana’da son yolculuğuna uğurlandı.