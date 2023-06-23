THY pilotu son yolculuğuna uğurlandı (Otoyolda seken taş ölümüne sebep olmuştu)

Ankara’da otomobiliyle seyir halindeyken karşı şeritten bir aracın geçişi sırasında fırladığı tahmin edilen taşın ön cama isabet etmesiyle meydana gelen kazada yaşamını yitiren Türk Hava Yolları (THY) pilotu Saygın Doğan’ın cenazesi memleketi Adana’da toprağa verildi.

THY pilotu son yolculuğuna uğurlandı (Otoyolda seken taş ölümüne sebep olmuştu) - 1

Ankara’da otomobiliyle seyir halindeyken karşı şeritten bir aracın geçişi sırasında fırladığı tahmin edilen taşın, aracının ön camına isabet etmesi sonucu meydana gelen kazada yaşamını yitiren pilot Saygın Doğan, memleketi Adana’da son yolculuğuna uğurlandı.

TÜRKİYE HABERLERİ

THY pilotu son yolculuğuna uğurlandı (Otoyolda seken taş ölümüne sebep olmuştu) - 2

Türk Hava Yolları (THY) pilotu Saygın Doğan, 21 Haziran günü akşam saatlerinde kardeşleri Simge (34) ve Sezgi Doğan (38) ile Ankara'da yaşayan babaannesini ziyaret ettikten sonra İstanbul'a dönmek için yola çıktı.

THY pilotu son yolculuğuna uğurlandı (Otoyolda seken taş ölümüne sebep olmuştu) - 3

Doğan, yönetimindeki 34 NS 5850 plakalı otomobiliyle otoyolda seyir halindeyken, karşı şeritten bir aracın geçişi sırasında fırladığı tahmin edilen taş otomobilin ön camını kırıp içeriye girdi ve Saygın Doğan'a isabet etti.

THY pilotu son yolculuğuna uğurlandı (Otoyolda seken taş ölümüne sebep olmuştu) - 4

Kontrolden çıkan otomobil de savrularak bariyere çarptı. Kazada, taşın isabet ettiği Saygın Doğan, yaşamını yitirdi. Yanında bulunan kardeşleri Simge ve Sezgi Doğan ise hafif yaralandı.

Yaralı kardeşler çağrılan sağlık ekibinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Kahramankazan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

 Doğan’ın cenazesi ise otopsi için Ankara Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

THY pilotu son yolculuğuna uğurlandı (Otoyolda seken taş ölümüne sebep olmuştu) - 5

Evli ve 1 çocuk babası olduğu öğrenilen pilot Saygın Doğan’ın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından memleketi Adana’ya getirildi.

THY pilotu son yolculuğuna uğurlandı (Otoyolda seken taş ölümüne sebep olmuştu) - 6

Akkapı Mezarlığı’nda düzenlenen törene, aynı kazada yaralandıktan sonra kaldırıldıkları hastaneden taburcu edilen kardeşleri Simge ve Sezgi, babası Opr. Dr. Selçuk ve annesi Selma Doğan ile çok sayıda yakını katıldı.

THY pilotu son yolculuğuna uğurlandı (Otoyolda seken taş ölümüne sebep olmuştu) - 7

Doğan’ın cenazesi kılınan namazın ardından toprağa verildi.

DAHA FAZLA GÖSTER