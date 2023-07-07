TikTok’ta başlayan kavga sokağa taştı (Kuzenini bıçaklayıp kayıplara karıştı)

TikTok’ta başlayan tartışma, sokak kavgasına dönüştü. Zeytinburnu ilçesinde akrabalarının evine misafirliğe gelen Yahya M., sosyal medyada tartıştığı kuzeni Osman A.’yı bıçakla yaraladı. Yahya M. olayın ardından kayıplara karıştı.

TikTok’ta başlayan kavga sokağa taştı (Kuzenini bıçaklayıp kayıplara karıştı) - 1

İstanbul’un Zeytinburnu ilçesinde akrabalarının evine misafirliğe gelen Yahya M., sosyal medya hesabı üzerinden tartıştığı kuzeni Osman A.’yı bıçakladı.

Olay, dün saat 18.30 sıralarında Çırpıcı Mahallesi’nde bulunan bir binanın önünde meydana geldi. Amca çocukları oldukları öğrenilen Yahya M. ve Osman A., akrabalarının evinde biraraya geldi.

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TikTok’ta başlayan kavga sokağa taştı (Kuzenini bıçaklayıp kayıplara karıştı) - 2

TikTok üzerinden daha önce bilinmeyen bir nedenle tartışan ve aralarında husumet olan iki kuzen evde tartışmaya başladı. Küfür etme nedeniyle çıktığı iddia edilen tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

Bir süre binanın önünde de devam eden tartışma sırasında Yahya M., eline geçen bıçakla kuzenini yaralayıp olay yerinden kaçtı.

TikTok’ta başlayan kavga sokağa taştı (Kuzenini bıçaklayıp kayıplara karıştı) - 3

Diğer kuzenler sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. Sağlık ekipleri ise, yaralı Osman A.'yı hastaneye kaldırdı.

Polis ekipleri, bölgede yaptıkları incelemenin ardından şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

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