TikTok’ta başlayan kavga sokağa taştı (Kuzenini bıçaklayıp kayıplara karıştı)

TikTok üzerinden daha önce bilinmeyen bir nedenle tartışan ve aralarında husumet olan iki kuzen evde tartışmaya başladı. Küfür etme nedeniyle çıktığı iddia edilen tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

Bir süre binanın önünde de devam eden tartışma sırasında Yahya M., eline geçen bıçakla kuzenini yaralayıp olay yerinden kaçtı.