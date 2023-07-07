TikTok’ta başlayan kavga sokağa taştı (Kuzenini bıçaklayıp kayıplara karıştı)
TikTok’ta başlayan tartışma, sokak kavgasına dönüştü. Zeytinburnu ilçesinde akrabalarının evine misafirliğe gelen Yahya M., sosyal medyada tartıştığı kuzeni Osman A.’yı bıçakla yaraladı. Yahya M. olayın ardından kayıplara karıştı.
İstanbul’un Zeytinburnu ilçesinde akrabalarının evine misafirliğe gelen Yahya M., sosyal medya hesabı üzerinden tartıştığı kuzeni Osman A.’yı bıçakladı.
Olay, dün saat 18.30 sıralarında Çırpıcı Mahallesi’nde bulunan bir binanın önünde meydana geldi. Amca çocukları oldukları öğrenilen Yahya M. ve Osman A., akrabalarının evinde biraraya geldi.