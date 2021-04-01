TIR dorsesinden 218 kaçak çıktı

Van'da yapılan kontrollerde bir TIR'ın dorsesinde 218 kaçak göçmen yakalandı. Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu göçmenler, belediye otobüsüyle Kışla Mahallesindeki 12 Dev Adam Spor Salonu'na götürüldü.

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Anadolu Ajansı 01.04.2021 - 16:48

Van'ın Erciş ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan kontrollerde bir TIR'ın dorsesinde aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 218 düzensiz göçmen yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, ilçenin Haydarbey mahallesinde bulunan Şeker Fabrikası kavşağında İlçe Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık Organize Suçlarla Mücadele Ekipleri, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, yol kontrol ve arama esnasında Van'dan Erciş istikametine giden bir TIR'dan şüphelenerek durdurdu.

Yapılan aramada TIR'ın dorsesinde 142'si Afganistan, 33'ü Pakistan ve 43'ü Bangladeş uyruklu toplam 218 kaçak göçmen olduğu görüldü.

TIR şoförü gözaltına alınırken, kaçak göçmenlerin adli ve idari işlemler tamamlaınca Van İl Göç İdaresi Geri Gönderme merkezine teslim edileceği bildirildi.

Erciş Kaymakamlığı ve Belediyesi ile jandarma ekipleri, aç ve bitkin haldeki göçmenler için seferber oldu.

Kışla Mahallesindeki 12 Dev Adam Spor Salonu'na belediye otobüsüyle taşınan düzensiz göçmenlere, zabıta ekiplerince yemek ve çay ikram edildi.

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