TIR'daki dev makara köprüde takılı kaldı

İstanbul'dan Bursa'ya yer altı kablolarının sarıldığı boş makaraları götüren TIR'ın şoförü Süleyman Genç, iddiaya göre yolu şaşırarak D100 Karayolu Ankara istikametine girdi.

D-100 Karayolu'nda bir süre ilerleyen TIR'daki dev makaralardan biri, Ataköy Köprüsü'ne takılarak yola devrildi. Makaranın devrildiğini fark eden sürücü TIR'ı yol kenarına çekerek durumu polise bildirdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri, herhangi bir kaza yaşanmaması için yolda önlem alarak, araç geçişlerini tek yönden sağladı.