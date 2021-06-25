TIR'daki dev makara köprüde takılı kaldı

Bakırköy D100 Karayolu'nda yer altı kablolarının sarıldığı boş makaraları taşıyan TIR'daki dev makaralardan biri köprüye takılarak devrildi. Köprü altında sıkışan makara yaklaşık 1 buçuk saatte çıkarıldı.
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DHA 25.06.2021 - 01:56
İstanbul'dan Bursa'ya yer altı kablolarının sarıldığı boş makaraları götüren TIR'ın şoförü Süleyman Genç, iddiaya göre yolu şaşırarak D100 Karayolu Ankara istikametine girdi.
D-100 Karayolu'nda bir süre ilerleyen TIR'daki dev makaralardan biri, Ataköy Köprüsü'ne takılarak yola devrildi. Makaranın devrildiğini fark eden sürücü TIR'ı yol kenarına çekerek durumu polise bildirdi.
Olay yerine gelen polis ekipleri, herhangi bir kaza yaşanmaması için yolda önlem alarak, araç geçişlerini tek yönden sağladı.
Olay yerine gelen bir firmaya ait vinç, köprü altında sıkışan makarayı yaklaşık 1 buçuk saatlik çalışma sonucu çıkararak, tekrar TIR'a yükledi.
Makaranın kaldırılmasının ardından ulaşım normale döndü.
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