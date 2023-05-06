Togg marka ilk polis aracı hizmete girdi

Türkiye'deki Togg marka ilk polis aracı, İstanbul'da İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun programına eskortluk ederek hizmete başladı.

Togg marka ilk polis aracı hizmete girdi - 1

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Rize Dernekler Federasyonunun Beyoğlu'nda düzenlediği programa katıldı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Togg marka ilk polis aracı hizmete girdi - 2

Burada konvoya eskortluk eden Togg marka polis aracının İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun kendi kullandığı araç olduğu ve Emniyet Genel Müdürlüğünün hizmetine verdiği öğrenildi.

Togg marka ilk polis aracı hizmete girdi - 3

Türkiye'deki Togg marka ilk polis aracı olan "34 A 1453" plakalı araçla ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Soylu, "Yerli ve Milli Gururumuz #TOGG, Emniyet'imize #YakıştıMıYakıştı" ifadelerini kullandı.

Togg marka ilk polis aracı hizmete girdi - 4

Soylu, paylaşımında söz konusu aracın fotoğraflarına da yer verdi.

Togg marka ilk polis aracı hizmete girdi - 5
Togg marka ilk polis aracı hizmete girdi - 6
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