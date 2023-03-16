TOGG ön siparişi ne zaman başlayacak, başvuru nasıl yapılacak? Togg T10X ön sipariş ve çekiliş süreci

Türkiye'nin doğuştan elektrikli ilk akıllı cihazı Togg T10X için ön siparişler çekilişle belirlenecek. Togg'dan yapılan açıklamaya göre, App Store, Google Play ve App Gallery üzerinden kullanıma sunulan Trumore uygulamasını indiren veya Togg websitesi üzerinden Tru.ID oluşturan her bir tekil kullanıcı, nakit ya da kredi kartı aracılığıyla cüzdanlarına aktardıkları 60 bin lira ön ödemeyi yaparak, çekiliş sürecine katılmaya hak kazanacak.