TOGG ön siparişi ne zaman başlayacak, başvuru nasıl yapılacak? Togg T10X ön sipariş ve çekiliş süreci

Yerli otomobil TOGG'un ön siparişiyle ilgili ayrıntılar belli oldu. Trumore uygulamasını indiren veya Togg websitesi üzerinden Tru.ID oluşturan her bir tekil kullanıcı, nakit ya da kredi kartı aracılığıyla cüzdanlarına aktardıkları 60 bin lira ön ödemeyi yaparak, çekiliş sürecine katılmaya hak kazanacak. Peki, TOGG ön siparişi nasıl verilecek? TOGG kura çekim tarihi ne zaman? İşte Togg T10X ön sipariş ve çekiliş süreciyle ilgili ayrıntılar...

TOGG ön siparişi ne zaman başlayacak, başvuru nasıl yapılacak? Togg T10X ön sipariş ve çekiliş süreci - 1

Türkiye'nin doğuştan elektrikli ilk akıllı cihazı Togg T10X için ön siparişler çekilişle belirlenecek. Togg'dan yapılan açıklamaya göre, App Store, Google Play ve App Gallery üzerinden kullanıma sunulan Trumore uygulamasını indiren veya Togg websitesi üzerinden Tru.ID oluşturan her bir tekil kullanıcı, nakit ya da kredi kartı aracılığıyla cüzdanlarına aktardıkları 60 bin lira ön ödemeyi yaparak, çekiliş sürecine katılmaya hak kazanacak.

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TOGG ön siparişi ne zaman başlayacak, başvuru nasıl yapılacak? Togg T10X ön sipariş ve çekiliş süreci - 2

ÖN SİPARİŞ TARİHLERİ

Belirlenen tarih aralığında ön ödeme bedelini yatıran vatandaşların ön siparişleri kabul edilecek. 

16-27 Mart tarihleri arasında T10X için togg.com.tr ve Trumore uygulaması üzerinden ön sipariş süreci gerçekleşecek.

TOGG ön siparişi ne zaman başlayacak, başvuru nasıl yapılacak? Togg T10X ön sipariş ve çekiliş süreci - 3

ÖN SİPARİŞ BAŞVURUSU NASIL YAPILACAK?

2023 yılı içinde T10X sahibi olmak için çekilişe katılmak isteyenler, Togg.com.tr veya App Store, Google Play ve App Gallery üzerinden kullanıma sunulan Trumore uygulamasından 'Akıllı Cihaz Konfigüratörü'ne girip, cihazın donanım özelliklerini, teknik verilerini ve model fiyatlarını inceleyebilecek, diledikleri T10X versiyonunu seçip istedikleri gibi yapılandırabilecek.

TOGG ön siparişi ne zaman başlayacak, başvuru nasıl yapılacak? Togg T10X ön sipariş ve çekiliş süreci - 4

KURA NE ZAMAN?

Çekilişe katılan kullanıcılar, ön ödeme öncesi akıllı cihazlarını modelinden rengine konfigüre edebilecek. 28 Mart’ta noter huzurunda yapılacak dijital çekiliş sistemiyle de ön sipariş sahipleri belirlenecek.

Ön sipariş dönemi sonunda noter huzurunda yapılacak çekilişle, sipariş hakkı kazananlar teslimat önceliğiyle birlikte belirlenecek. Teslimat tarihi belirlenirken seçilen versiyonun yaklaşık teslimat dönemi ile kullanıcının çekiliş sıralamasındaki yeri dikkate alınacak. Örneğin Kasım 2023’ten itibaren teslim edilmeye başlanacak olan 953 bin TL’lik V1 standart menzil için ön sipariş geçen bir kullanıcı çekilişte birinci sırada yer alması halinde, (1/12.000), V1 standart menzil seçeneğinin ilk teslimatı bu kullanıcıya yapılacak.

TOGG ön siparişi ne zaman başlayacak, başvuru nasıl yapılacak? Togg T10X ön sipariş ve çekiliş süreci - 5

Çekilişte sipariş hakkı kazanamayan kullanıcıların ön ödeme bedelleri ise kullanıcıların Trumore e-Cüzdanlarına ardından bankalarına bağlı olarak en geç 14 gün içinde otomatik olarak hesaplarına geri yatırılacak

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