Torba yasa ne zaman çıkacak? İşte Meclis'e gelecek torba yasanın detayları

Meclise sunulan torba teklifin detayları merak konusu oldu. En düşük memur maaşının 22 bin 17 liraya çıkarılmasını ve bazı vergi artışları öngören 6 Şubat 2023 Tarihinde Meydana Gelen Depremlerin Yol Açtığı Ekonomik Kayıpların Telafisi İçin Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi İhdası ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi TBMM Başkanlığına sunuldu. Peki, torba yasa ne zaman çıkacak?

Torba yasa ne zaman çıkacak? İşte Meclis'e gelecek torba yasanın detayları - 1

Meclis'e sunulan son kanun teklifiyle ekonomide yeni düzenlemeler geliyor. Yalnızca bu yıl tüm araç sahipleri, ek bir Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ödeyecek. Akaryakıttan alınan ÖTV 6 aylık enflasyon kadar artacak. Kurumlar vergisinde 5 puanlık artışa gidildi. İşte, torba yasanın ayrıntıları...

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Torba yasa ne zaman çıkacak? İşte Meclis'e gelecek torba yasanın detayları - 2

MEMUR MAAŞI DA TORBA YASADA

AK Parti'nin Meclis'e sunduğu ve en düşük memur maaşını 22 bin liraya çıkaracak torba kanun teklifinden ek vergi çıktı.

Teklifle birlikte getirilen ek MTV iki taksitte ödenecek. İlk taksit, yasanın yürürlüğe girdiği ayı izleyen ay sonuna kadar ödenecek. Ek MTV ikinci taksiti ise kasım ayı sonuna kadar ödenecek. 2023 için en düşük MTV tutarı 219, en yüksek ise 101 bin 152 lira.

AKARYAKITA ÖTV AYARI

Torba teklifte ayrıca, akaryakıta otomatik enflasyon zammı ve banka ve finansal kuruluşlar için kurumlar vergisi artışı da var.

Akaryakıtta alınan ÖTV ocak ve temmuz aylarında geriye dönük 6 aylık enflasyon kadar artacak.

Torba yasa ne zaman çıkacak? İşte Meclis'e gelecek torba yasanın detayları - 3

KURUMLAR VERGİSİNDE 5 PUAN ARTIŞ


2023 yılı için belirlenen genel kurumlar vergisi oranı yüzde 20’den yüzde 25’e yükseltildi. Bu oran bankalar, finansal kiralama, faktöring, elektronik ödeme şirketleri, sermaye piyasası kurumları ve sigorta şirketleri için yüzde 30 olacak..

Ek vergilere gerekçe olarak, deprem sonrası ortaya çıkan finansman açığının kapatılması gösterildi.


Torba yasa ne zaman çıkacak? İşte Meclis'e gelecek torba yasanın detayları - 4

PLASTİK POŞETLERİ İKİ KATINA ÇIKARMA YETKİSİ


Teklif, Cumhurbaşkanı'na marketlerde 25 kuruşa satılan plastik poşet ücreti, iki katına kadar artırabilme yetkisi de veriyor.

Teklifte, Covid-19 salgını söneminde kesilen cezaların iptal ve iadesi düzenlemesi de var.

Torba yasa ne zaman çıkacak? İşte Meclis'e gelecek torba yasanın detayları - 5

2023 TORBA YASA NE ZAMAN ÇIKACAK?


Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, memur ve emekli maaşı zammı ile ilgili düzenlemenin temmuz ayında Meclis'ten geçeceğini bildirdi.

Buna göre; 2023 torba yasa maddelerinin temmuz ayında açıklanması ve Meclis'ten geçmesi bekleniyor.

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