Torba yasa ne zaman yürürlüğe girecek? İşte TBMM'nin gündemindeki torba kanunun ayrıntıları

Torba yasa tasarısı son günlerin en sıcak konu başlıklarından. Meclis'e sunulan son kanun teklifiyle ekonomide yeni düzenlemeler geliyor. Yalnızca bu yıl tüm araç sahipleri, ek bir Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ödeyecek. Akaryakıttan alınan ÖTV 6 aylık enflasyon kadar artacak. Kurumlar vergisinde 5 puanlık artışa gidildi. Peki, Torba yasa ne zaman yürürlüğe girecek?

Torba yasa ne zaman yürürlüğe girecek? İşte TBMM'nin gündemindeki torba kanunun ayrıntıları - 1

Meclise sunulan torba teklifin detayları merak konusu oldu. En düşük memur maaşının 22 bin 17 liraya çıkarılmasını ve bazı vergi artışları öngören 6 Şubat 2023 Tarihinde Meydana Gelen Depremlerin Yol Açtığı Ekonomik Kayıpların Telafisi İçin Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi İhdası ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi TBMM Başkanlığına sunuldu. İşte, torba yasanın ayrıntıları...

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Torba yasa ne zaman yürürlüğe girecek? İşte TBMM'nin gündemindeki torba kanunun ayrıntıları - 2

MEMUR MAAŞI DA TORBA YASADA


AK Parti'nin Meclis'e sunduğu ve en düşük memur maaşını 22 bin liraya çıkaracak torba kanun teklifinden ek vergi çıktı.

Teklifle birlikte getirilen ek MTV iki taksitte ödenecek. İlk taksit, yasanın yürürlüğe girdiği ayı izleyen ay sonuna kadar ödenecek. Ek MTV ikinci taksiti ise kasım ayı sonuna kadar ödenecek. 2023 için en düşük MTV tutarı 219, en yüksek ise 101 bin 152 lira.

Torba yasa ne zaman yürürlüğe girecek? İşte TBMM'nin gündemindeki torba kanunun ayrıntıları - 3

AKARYAKITA ÖTV AYARI


Torba teklifte ayrıca, akaryakıta otomatik enflasyon zammı ve banka ve finansal kuruluşlar için kurumlar vergisi artışı da var.

Akaryakıtta alınan ÖTV ocak ve temmuz aylarında geriye dönük 6 aylık enflasyon kadar artacak.

KURUMLAR VERGİSİNDE 5 PUAN ARTIŞ

2023 yılı için belirlenen genel kurumlar vergisi oranı yüzde 20’den yüzde 25’e yükseltildi. Bu oran bankalar, finansal kiralama, faktöring, elektronik ödeme şirketleri, sermaye piyasası kurumları ve sigorta şirketleri için yüzde 30 olacak..

Ek vergilere gerekçe olarak, deprem sonrası ortaya çıkan finansman açığının kapatılması gösterildi.

Torba yasa ne zaman yürürlüğe girecek? İşte TBMM'nin gündemindeki torba kanunun ayrıntıları - 4

2023 TORBA YASA NE ZAMAN ÇIKACAK?


Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, memur ve emekli maaşı zammı ile ilgili düzenlemenin temmuz ayında Meclis'ten geçeceğini bildirdi.

Buna göre; 2023 torba yasa maddelerinin temmuz ayında açıklanması ve Meclis'ten geçmesi bekleniyor.

Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.

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