Torba yasa ne zaman yürürlüğe girecek? İşte TBMM'nin gündemindeki torba kanunun ayrıntıları

AKARYAKITA ÖTV AYARI



Torba teklifte ayrıca, akaryakıta otomatik enflasyon zammı ve banka ve finansal kuruluşlar için kurumlar vergisi artışı da var.



Akaryakıtta alınan ÖTV ocak ve temmuz aylarında geriye dönük 6 aylık enflasyon kadar artacak.



KURUMLAR VERGİSİNDE 5 PUAN ARTIŞ



2023 yılı için belirlenen genel kurumlar vergisi oranı yüzde 20’den yüzde 25’e yükseltildi. Bu oran bankalar, finansal kiralama, faktöring, elektronik ödeme şirketleri, sermaye piyasası kurumları ve sigorta şirketleri için yüzde 30 olacak..



Ek vergilere gerekçe olarak, deprem sonrası ortaya çıkan finansman açığının kapatılması gösterildi.