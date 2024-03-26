Toroslar Belediyesi hangi partide? Toroslar Belediye başkanı kimdir? Toroslar Belediye başkan adayları
Toroslar Belediyesi hangi partide? Toroslar Belediye Başkanı kimdir? Toroslar Belediye Başkanı hangi partiden? 2019 yerel seçim sonuçlarında Mersin Toroslar Belediyesini hangi parti kazandı ve Mersin Toroslar Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 Mersin Toroslar yerel seçim sonuçları..
TOROSLAR BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?
2019 Türkiye yerel seçimlerinde Mersin Toroslar Belediyesini 68.623 alınan oy ve %41.75 oy oranı ile MHP adayı Atsız Afşin Yılmaz kazanmıştır.
Belediye Başkanlığı Oy Oranları
- MHP %41.75
- CHP %37.69
- İyi Parti %16.63
- DP %2.12
- Saadet Partisi %0.94
- DSP %0.27
- Diğer %0.59