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Toroslar Belediyesi hangi partide? Toroslar Belediye başkanı kimdir? Toroslar Belediye başkan adayları

Toroslar Belediyesi hangi partide? Toroslar Belediye Başkanı kimdir? Toroslar Belediye Başkanı hangi partiden? 2019 yerel seçim sonuçlarında Mersin Toroslar Belediyesini hangi parti kazandı ve Mersin Toroslar Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 Mersin Toroslar yerel seçim sonuçları..

Toroslar Belediyesi hangi partide? Toroslar Belediye başkanı kimdir? Toroslar Belediye başkan adayları - 1

TOROSLAR BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?

2019 Türkiye yerel seçimlerinde Mersin Toroslar Belediyesini 68.623 alınan oy ve  %41.75 oy oranı ile MHP adayı Atsız Afşin Yılmaz kazanmıştır.

Belediye Başkanlığı Oy Oranları

  • MHP %41.75
  • CHP %37.69
  • İyi Parti %16.63
  • DP %2.12
  • Saadet Partisi %0.94
  • DSP %0.27
  • Diğer %0.59

TÜRKİYE HABERLERİ

Toroslar Belediyesi hangi partide? Toroslar Belediye başkanı kimdir? Toroslar Belediye başkan adayları - 2

TOROSLAR BELEDİYESİ BAŞKANI KİMDİR VE HANGİ PARTİDEN?

Toroslar Belediyesi Başkanı Atsız Afşin Yılmaz Kimdir?


Atsız Afşin Yılmaz 1975 yılı doğumlu olan Atsız Afşın Yılmaz baba tarafından Mersin Toroslar İlçesi Musalılı ve anne tarafından Mersin Toroslar İlçesi Arslanköylüdür. Mersin Atatürk İlkokulu Ve İçel Anadolu Lisesi’nde temel eğitimini tamamladıktan sonra, Konya Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu olarak memleketine dönmüştür. 2000 yılında Mersin Barosu nezdinde stajını tamamlayarak avukatlık hayatına başlamıştır. Ardından Uluslararası Ticaret ve Finans üzerine Yüksek Lisans yapmıştır.

2001-2016 yılları Arasında Türkiye Kamu-Sen Genel Merkezi’nde ve uluslararası kurumsal şirketlerde avukat, hukuk müşaviri ve icra kurulu üyesi olarak çalışmıştır. ICC Paris’te Uluslararası Ticari Sözleşmeler ve Tahkim eğitimi almıştır. Birçok ülkeye giderek, uluslararası davalarda, çalıştığı şirketleri temsil etmiş ve proje yöneticiliği yapmıştır. 2017 yılında MHP Mersin İl Başkanlığı yapmıştır.

31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçimi ile Toroslar Belediye Başkanı seçilmiş ve halen Toroslar Belediye Başkanlığı görevini yürütmektedir.

İyi derecede İngilizce bilen Atsız Afşın Yılmaz, evli ve iki çocuk babasıdır.


Toroslar Belediyesi hangi partide? Toroslar Belediye başkanı kimdir? Toroslar Belediye başkan adayları - 3

TOROSLAR BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI - 31 MART 2024 TÜRKİYE YEREL SEÇİMLERİ

  • ALİ ÖZ
  • NİHAT SOYSAL
  • BURCU TEMİZKAN
  • SABİT TURGAY KARADİKEN
  • MEHMET KARACAOĞLU
  • SONER ÇELİK
  • YUSUF ÖZER
  • ZİYA ÖZMEN
  • ERCAN BİLGEÇ
  • MEHMET ÖZGÜR
  • ABDURRAHMAN YILDIZ
  • İMDAT DAĞ
  • ABDURRAHMAN DOĞAN
  • TURGAY ÇELİK
  • SERAP UYSAL
  • SULTAN AYDOĞAN
  • BİLAL OĞUZ
  • NURİYE TÜRKOĞLU
Toroslar Belediyesi hangi partide? Toroslar Belediye başkanı kimdir? Toroslar Belediye başkan adayları - 4

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