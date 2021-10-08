Havalimanı bugün uçuşlara kapalı (Onarım çalışması var)

Havalimanı, pist onarım çalışması nedeniyle 1 gün süreyle uçuşa kapatıldı. Havalimanı, yarın saat 08.00'de yeniden uçuşlara açılacak.

Haberler - DHA 08.10.2021 - 10:55

Trabzon Havalimanı bugün uçuşlara kapalı (Onarım çalışması var) - 1
'nin hava trafiğinde en önemli havalimanları arasında yer alan ve yılda 29 binin üzerinde uçağın iniş-kalkış yaptığı, Karadeniz kıyısındaki Havalimanı, pist onarımı için bakıma alındı.
Trabzon Havalimanı bugün uçuşlara kapalı (Onarım çalışması var) - 2
Çalışmalar kapsamında , bugün itibarıyla 1 gün süreyle uçuşa kapatıldı.
Trabzon Havalimanı bugün uçuşlara kapalı (Onarım çalışması var) - 3
Ekipler, nda onarım çalışması başlattı.
Trabzon Havalimanı bugün uçuşlara kapalı (Onarım çalışması var) - 4
Havalimanın, çalışmaların tamamlanmasıyla yarın saat 08.00’de yeniden uçuşlara açılacağı öğrenildi.
Trabzon Havalimanı bugün uçuşlara kapalı (Onarım çalışması var) - 5
Trabzon Havalimanı bugün uçuşlara kapalı (Onarım çalışması var) - 6
Trabzon Havalimanı bugün uçuşlara kapalı (Onarım çalışması var) - 7

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