Trabzon'da sel: Hayatını kaybedenlerin sayısı 4'e yükseldi

4

Burada bir açıklama yapan Soylu, son durumla ilgili şu bilgileri verdi:



"Sel tahribata yol açtı. 4 kullanılmakta olan 3 de kullanılmayan toplam 7 bina sel tarafından yerinden söküldü. Arama kurtarma çalışmaları sabah tekrar başladı. Arazi arkadaşlarımız tarafından tarandı. Jandarma, AFAD ve AKUT hat boyunca aramalarına devam ediyor. Aramalarda bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Hayatını kaybedenlerin sayısı 4 oldu. Belirlediğimize göre çalışanlarla yapılan değerlendirmede 6 kişi daha kayıp. Yoğun bir çalışma ortaya konuluyor."