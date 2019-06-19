Trabzon'da sel: Hayatını kaybedenlerin sayısı 4'e yükseldi
İHA
Selin vurduğu Trabzon'un Araklı ilçesinde arama çalışmaları devam ediyor. İncelemelerde bulunmak için gittiği bölgede açıklama yapan İçişleri Bakanı Soylu, bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldığını duyurdu. Kayıp 6 kişiyi arama çalışmaları ise devam ediyor.
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Trabzon'daki sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 4'e yükseldi.
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281 KİŞİLİK EKİP ARAMA YAPIYOR
Araklı ilçesine bağlı Çamlıktepe ve Yeşilyurt mahallelerinde dün öğleden sonra etkili olan aşırı yağışın ardından meydana gelen selde 3 kişi hayatını kaybetmişti.
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3İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Tarm ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli incelemelerde bulunmak üzere bölgeye gitti.
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4Burada bir açıklama yapan Soylu, son durumla ilgili şu bilgileri verdi:
"Sel tahribata yol açtı. 4 kullanılmakta olan 3 de kullanılmayan toplam 7 bina sel tarafından yerinden söküldü. Arama kurtarma çalışmaları sabah tekrar başladı. Arazi arkadaşlarımız tarafından tarandı. Jandarma, AFAD ve AKUT hat boyunca aramalarına devam ediyor. Aramalarda bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Hayatını kaybedenlerin sayısı 4 oldu. Belirlediğimize göre çalışanlarla yapılan değerlendirmede 6 kişi daha kayıp. Yoğun bir çalışma ortaya konuluyor."
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Dün havanın kararmasıyla ara verilen kayıp 6 kişiyi arama çalışmaları sabah saatlerinde yeniden başladı.
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Çalışmalar Trabzon ve Samsun AFAD, jandarma, Rize-Artvin deniz polisi, 112 Acil Sağlık, Trabzon Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi, UMKE, itfaiye, DSİ, AKUT ve Kızılay'dan toplam 281 kişilik ekip, 52 araç ve 27 iş makinesi ile devam ediyor.
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7Ağırlıklı olarak dere yatağı ve çevresinde yürütülen çalışmalara Samsun AFAD'a ait 1 kadavra köpeği de katılıyor.
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METEOROLOJİ'DEN YENİ UYARI
Öte yandan Meteoroloji'den bölge için bir uyarı daha geldi. Yapılan duyuruya göre, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde (Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize'nin iç kesimleri) yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor.
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9Kuvvetli yağışların oluşturabileceği ani sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
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"ÇALIŞMALAR SABAH DEVAM EDECEK"
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"HES AŞAĞIDA, OLAY YUKARIDA"
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BAKAN ALBAYRAK: DEVLETİMİZ SEFERBER OLMUŞTUR
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DAHA ÖNCE DE SEL FELAKETİ OLMUŞTU
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