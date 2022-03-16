Trabzon'da temizlik görevlisi, tozlu araç camlarını tabloya dönüştürüyor

Trabzon'un Araklı ilçesinde belediye temizlik görevlisi Erol Ceylan, sokakta çalışırken gördüğü tozlu araçların camlarına parmaklarıyla portre ve manzara resimleri çiziyor. Kısa sürede çizimleri ile beğeni toplayan Ceylan, tozlu araba gördüğünde kendini tutamadığını belirterek ''Birçok insan bu durumdan hoşlanıyor ama bazen de dayak yemekten korkuyorum" dedi.

Haberler - DHA 16.03.2022 - 09:51

Trabzon'da temizlik görevlisi, tozlu araç camlarını tabloya dönüştürüyor - 1

'da Araklı Belediyesi'nde 12 yıldır çalışan temizlik görevlisi Erol Ceylan (57) resim tutkusunu, camları tozlu araçlara taşıdı.

Trabzon'da temizlik görevlisi, tozlu araç camlarını tabloya dönüştürüyor - 2

Bir yandan görev sahasındaki sokakları süpüren Ceylan, diğer taraftan camları tozlu araçlara parmaklarıyla portre ve manzara resimleri çiziyor.

Trabzon'da temizlik görevlisi, tozlu araç camlarını tabloya dönüştürüyor - 3

Ceylan, tozlu araç camlarının yanı sıra sokakta boş gördüğü duvarlara da süngerle çeşitli figürler yapıyor.

Trabzon'da temizlik görevlisi, tozlu araç camlarını tabloya dönüştürüyor - 4

Taş ve ahşapları oyarak heykeller de ortaya çıkaran Ceylan, hem tutkusu hem de çizimleri ile beğeni topluyor.

Trabzon'da temizlik görevlisi, tozlu araç camlarını tabloya dönüştürüyor - 5

''DENİZ ALTINA BİLE TAŞLARLA RESİMLER YAPTIM''

Resim tutkusunun küçük yaşta başladığını belirten Erol Ceylan, şöyle devam etti:

Trabzon'da temizlik görevlisi, tozlu araç camlarını tabloya dönüştürüyor - 6

''Eğitimini almadım. Bizim dönemimizde öyle bir şey yoktu. Annemin 3 kardeşi bir araya gelmiş, fotoğraf çektirmişler. Fotoğrafı anneme yollamışlar. Ben de sandıktan o fotoğrafı, gizlice alıp aynısını arka kısmına resmetmeye çalıştım. Tabi kalemle çizerken fotoğrafta hasarlar oluştu. Annem de bunu fark edince bana kızdı fakat resim sevgimden vazgeçmedim.

Trabzon'da temizlik görevlisi, tozlu araç camlarını tabloya dönüştürüyor - 7

İlkokulda taştan Atatürk büstünü yapmıştım. Bu bana doğuştan gelen bir yetenek. Ailemde hiç kimsede böyle bir yetenek, resim tutkusu yok. Denizin altına bile, kıyıdan topladığım taşlarla resimler yaptım.''

Trabzon'da temizlik görevlisi, tozlu araç camlarını tabloya dönüştürüyor - 8

''HİÇ FIRÇA KULLANMADIM''

Her yere resim yapmak istediğini söyleyen Ceylan, sokakları süpürdüğü sırada tozlu araba gördüğünde dayanamayıp kendisini tutamadığını anlattı.

Trabzon'da temizlik görevlisi, tozlu araç camlarını tabloya dönüştürüyor - 9

''Hemen arkasına resim yapıyorum. Birçok insan bu durumdan hoşlanıyor ama bazen de dayak yemekten korkuyorum'' diyen Erol Ceylan, yaptığı hiçbir resimde fırça kullanmadığını söyledi.

Resimleri sünger ya da parmaklarıyla çizdiğini anlatan  Ceylan, ''Her şeyi işleyebiliyorum. Resimler, heykeller yapabiliyorum. Bu beni çok rahatlatıyor" şeklinde konuştu.

Trabzon'da temizlik görevlisi, tozlu araç camlarını tabloya dönüştürüyor - 10

''HEP ŞAŞIRTMAYI BAŞARIYOR''

Erol Ceylan'ın çocukluk arkadaşı Nizamettin Bayraktar da "Bazen çamurdan bazen kartopundan bazense bir odun parçasından muhteşem heykeller yapıyor. Bizi hep şaşırtmayı başarıyor" dedi.

Trabzon'da temizlik görevlisi, tozlu araç camlarını tabloya dönüştürüyor - 11

Erol Ceylan'ın çizimlerinden bazıları...

Trabzon'da temizlik görevlisi, tozlu araç camlarını tabloya dönüştürüyor - 12
Trabzon'da temizlik görevlisi, tozlu araç camlarını tabloya dönüştürüyor - 13
Trabzon'da temizlik görevlisi, tozlu araç camlarını tabloya dönüştürüyor - 14

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER