Trabzon'da temizlik görevlisi, tozlu araç camlarını tabloya dönüştürüyor

''Hemen arkasına resim yapıyorum. Birçok insan bu durumdan hoşlanıyor ama bazen de dayak yemekten korkuyorum'' diyen Erol Ceylan, yaptığı hiçbir resimde fırça kullanmadığını söyledi.

Resimleri sünger ya da parmaklarıyla çizdiğini anlatan Ceylan, ''Her şeyi işleyebiliyorum. Resimler, heykeller yapabiliyorum. Bu beni çok rahatlatıyor" şeklinde konuştu.