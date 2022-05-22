Trabzon’da yaylalarda kaçak yapıların yıkımları yeniden başladı

Trabzon’da yaylalardaki kaçak yapıların yıkımına uzun bir aranın ardından yeniden başlandı. Akçaabat ilçesine bağlı Hıdırnebi Yaylasında gerçekleştirilen yıkımda bazı vatandaşlar yıkımın kendilerine tebliğ edilmediğini belirterek duruma tepki gösterdi.

Haberler - İHA 22.05.2022 - 08:48

Trabzon’da yaylalarda kaçak yapıların yıkımları yeniden başladı - 1

Hıdırnebi Yaylasında önceki gün sabaha karşı 20 kadar kaçak yapı yıkılırken, bölgede 100 kadar kaçak yapının daha yıkımının yapılacağı öğrenildi.

Trabzon’da yaylalarda kaçak yapıların yıkımları yeniden başladı - 2

Akçaabat Kaymakamlığı kararıyla Hıdırnebi Yaylasında sabahın erken saatlerinde 20 kadar kaçak ev ve baraka iş makineleri ile yıkılırken bazı vatandaşlar yıkım için kendilerine haber verilmediğini iddia etti.

Trabzon’da yaylalarda kaçak yapıların yıkımları yeniden başladı - 3

Yayla sakinlerinden Yücel Gedikli kendilerine haber verilmeden yazılı belge gönderilmeden yıkım yapıldığını iddia ederek, "Bunlar bizim yayla evlerimiz, alt kısmında hayvanlarımız üst kısmında bizler kalıyoruz orijinali bu. Bize haber verilmeden hiçbir yazılı belge gönderilmeden sabahın saat 4-4.30’unda yıkıldı. Bu şekilde 100 tane olduğu söyleniyor. Savcılık bize bir kâğıt gönderir devletin mahkemeleri var orada yargılarsın, bundan kaçmanın bir anlamı yok. Bize hiçbir şey tebliği edilmedi” diye konuştu.

Trabzon’da yaylalarda kaçak yapıların yıkımları yeniden başladı - 4
Trabzon’da yaylalarda kaçak yapıların yıkımları yeniden başladı - 5
Trabzon’da yaylalarda kaçak yapıların yıkımları yeniden başladı - 6
Trabzon’da yaylalarda kaçak yapıların yıkımları yeniden başladı - 7

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