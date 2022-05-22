Trabzon’da yaylalarda kaçak yapıların yıkımları yeniden başladı

Yayla sakinlerinden Yücel Gedikli kendilerine haber verilmeden yazılı belge gönderilmeden yıkım yapıldığını iddia ederek, "Bunlar bizim yayla evlerimiz, alt kısmında hayvanlarımız üst kısmında bizler kalıyoruz orijinali bu. Bize haber verilmeden hiçbir yazılı belge gönderilmeden sabahın saat 4-4.30’unda yıkıldı. Bu şekilde 100 tane olduğu söyleniyor. Savcılık bize bir kâğıt gönderir devletin mahkemeleri var orada yargılarsın, bundan kaçmanın bir anlamı yok. Bize hiçbir şey tebliği edilmedi” diye konuştu.