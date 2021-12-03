Trafik kazasında felç kalan 8 yıl sonra hayata aşkla tutundu

Evlenmek istediklerini belirten Örken, Konuşamıyordu ama gözleriyle anlatıyordu. Benim aradığım tek şey sevgiydi. O sevgiyi de buldum. Kadir’e sımsıkı sarıldım. Yakında evleneceğiz. Biran önce toparlayıp dans etmek istiyoruz. Konuşması gerekiyordu onun üzerine çalıştık. Şu an atasözlerini bile söylüyor. Yürümesini de çok ilerletti. Kadir’in artık bir amacı var. Bir bebeğimiz olmasını istiyoruz. Sevgimizle, çabamızla her gün ilerliyoruz” diye konuştu.