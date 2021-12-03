Trafik kazasında felç kalan 8 yıl sonra hayata aşkla tutundu

Haberler - DHA 03.12.2021 - 12:56
Antalya’nın Kemer ilçesinde 2013 yılında tünelde giderken ters yönden gelen otomobil ile çarpışan motodrag yarışçısı Ufuk Kadir Bulut, ağır yaralandı. Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Bulut, yoğun bakım ünitesinde yaklaşık 2 ay yaşam mücadelesi verdi.
Yatağa mahkum ve bilinci kapalı olarak hastaneden çıkartılan Bulut için yüzde 99 engelli raporu verildi. Bulut, yaklaşık 2 yıl yatağa bağımlı yattıktan sonra rehabilitasyon merkezinde tedavi görmeye başladı.
Kaza sonrası hayata küsen Bulut, iyileşmek için çaba göstermeyince ailesinin ve öğretmenlerinin çabaları yetersiz kaldı. Bu süreç, 5 ay önce bayram ziyaretinde Bulut aşık olana kadar devam etti. Bulut, bayram ziyaretinde evlerine misafirliğe gelen Betül Örken’e aşık oldu.
Ailesine Betül ile evlenmek istediğini söyledi. 5 aydır birlikte olan çift düğün hazırlığı yaparken, Bulut yavaş yavaş konuşmaya ve kendisini ifade etmeye başladı. Koltuk değnekleri ve tekerlekli sandalyeye veda eden Bulut, yürümeye başladı.
Evde sık sık dans provaları yapan çiftin tek hayali ise Bulut'un tamamen sağlığına kavuşması ve bir çocuk sahibi olmaları. Öte yandan, nişanlısı Betül ise her gün rehabilitasyon merkezine nişanlısı ile giderek ona moral oluyor. Eve giderken merdivenlerde nişanlısına eşlik eden Betül, Bulut'un ayakkabılarına kadar kendisi çıkartıyor. Betül, gün içerisinde de Bulut’a sık sık antrenman yaptırıyor.
Bayram'da Antalya'ya kardeşinin yanına gelen Betül Örken, “Bir arkadaşımıza ziyarete gideceğiz dediler. Kadir’le 1 senedir sosyal medya üzerinden takipleşiyorduk ama hiç konuşmamıştık. Kadirlere geldik. Orada tanıştık. Pek konuşamadık. Zaten Kadir’de sadece “peki, aynen, tamam” diyebiliyordu. Ertesi sabah uyandığımda ayak ucumda oturmuş, üzerimi örtüyordu. Orada çok değişik şeyler hissettim. 2 gün kalmaya gitmiştim, döneceğimin sabahında beni istedi. Bir deneyelim dedik” dedi.
Evlenmek istediklerini belirten Örken, Konuşamıyordu ama gözleriyle anlatıyordu. Benim aradığım tek şey sevgiydi. O sevgiyi de buldum. Kadir’e sımsıkı sarıldım. Yakında evleneceğiz. Biran önce toparlayıp dans etmek istiyoruz. Konuşması gerekiyordu onun üzerine çalıştık. Şu an atasözlerini bile söylüyor. Yürümesini de çok ilerletti. Kadir’in artık bir amacı var. Bir bebeğimiz olmasını istiyoruz. Sevgimizle, çabamızla her gün ilerliyoruz” diye konuştu.
Ufuk Kadir’in annesi Sevgi Bulut, “2013 yılında bir kaza geçirdi. Ölüm kalım mücadelesi verdik. 2 yıl kadar bilinçsiz yattı. Ondan sonra rehabilitasyon merkezine başladık. Büyük değişmeler oldu ama hayatımıza gelinim girdi 5 ay önce. Oğlumda daha büyük farklar oldu. Baston kullanıyordu, bastonu attık. Konuşmaya başladı. Kendini daha iyi ifade ediyor. Çok mutluyuz. Sevgi ve şefkatle her şeyi aşabiliyorsunuz” şeklinde konuştu.
Ufuk Kadir’in gittiği Özel Eğitim Merkezi’nin kurucularından Öğretmen Algın Cemiloğlu, “Kazadan 5 yıl sonra kurumumuza müracaat etti. İyileşmek için herhangi bir çaba göstermiyordu. Ne konuşmak umurundaydı ne de yürümek. Ta ki 5 ay önceye kadar. 5 ay önce Ufuk aşık oldu. Mücadele etmeye başladı. Daha önce kurmadığı cümleleri kuruyor. Anne baba diyordu sadece şu anda “bir araba gönderin de hanımı aldırın” şeklinde cümlelere başladı. Sevginin önünde hiçbir şeyin duramayacağını anladık” ifadelerini kullandı.