Trakya'da 10 santimetre kar

Balkanlar üzerinden gelen kar yağışı ve soğuk hava, Trakya'da etkili oldu. Edirne ve Tekirdağ'ın yüksek kesimlerinde kar kalınlığı, yer yer 10 santimi buldu.

DHA 08.04.2021 - 16:45