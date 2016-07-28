TSK'dan ihraç edilen amiral ve generaller

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2. Ordu Komutanı Orgeneral Adem Huduti ve eski Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Akın Öztürk'ün de aralarında bulunduğu 151 general ve amiral TSK'dan ihraç edildi.
İşte ihraç edilen amiral ve generaller;
Tuğamiral Sinan Sürer,
Tuğamiral Himmet Taner Çengel
Tuğamiral Mustafa Sözer
Tuğamiral Ömer Mesut Ak
Tuğamiral Ahmet Hakan Güneş
Tuğgeneral Hayrettin Kaldırımcı
Tuğgeneral Ali Kalyoncu
Tuğgeneral İbrahim Lütfi Nuhoğlu
Tuğgeneral Mesut Savaş
Tuğgeneral Mustafa Serdar Sevgili
Tuğgeneral Lütfü İhsan Yanıkoğlu
Tuğgeneral Atila Güngör
Tuğgeneral Ersin Yıldırım
Tümgeneral İdris Aksoy
Tuğgeneral Murat Yaygın
Tuğgeneral Mehmet Zeki Kıralp
Tuğgeneral Fikri Özgür