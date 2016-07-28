TSK'dan ihraç edilen amiral ve generaller

2. Ordu Komutanı Orgeneral Adem Huduti ve eski Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Akın Öztürk'ün de aralarında bulunduğu 151 general ve amiral TSK'dan ihraç edildi.

Haberler - ntv.com.tr

TSK'dan ihraç edilen amiral ve generaller - 1

Gözaltındaki general ve amiraller

2. Ordu Komutanı Orgeneral Adem Huduti ve eski Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Akın Öztürk'ün de aralarında bulunduğu 151 general ve amiral TSK'dan ihraç edildi.

İşte ihraç edilen amiral ve generaller;

TSK'dan ihraç edilen amiral ve generaller - 2

Hava Kuvvetleri eski Komutanı Orgeneral Akın Öztürk

TSK'dan ihraç edilen amiral ve generaller - 3

İkinci Ordu Komutanı Orgeneral Adem Huduti

TSK'dan ihraç edilen amiral ve generaller - 4

Hava Kuvvetleri Komutanlığı İstihbarat Daire Başkanı Tuğgeneral Aydemir Taşçı

TSK'dan ihraç edilen amiral ve generaller - 5

Kayseri Garnizon Komutanı Hava Pilot Tümgeneral İsmail Yalçın

TSK'dan ihraç edilen amiral ve generaller - 6

Tuğgeneral Adem Boduroğlu

TSK'dan ihraç edilen amiral ve generaller - 7

Isparta Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mustafa Kurutmaz

TSK'dan ihraç edilen amiral ve generaller - 8

Amfibi Deniz Piyade Tugay Komutanı Tuğamiral Halil İbrahim Yıldız

TSK'dan ihraç edilen amiral ve generaller - 9

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı İkmal Daire Başkanı Tuğamiral Hasan Kulaç

TSK'dan ihraç edilen amiral ve generaller - 10

Hava Kuvvetleri Komutanlığı Lojistik Başkanlığı Sistemler Daire Başkanı Tuğgeneral Recep Sabri Özatak

TSK'dan ihraç edilen amiral ve generaller - 11

Siirt 3. Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Ahmet Şimşek

TSK'dan ihraç edilen amiral ve generaller - 12

Kara Kuvvetleri Komutanlığı Personel Plan Daire Başkanı Tuğgeneral Ahmet Bican Kırker

TSK'dan ihraç edilen amiral ve generaller - 13

34. Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Ali Salnur

TSK'dan ihraç edilen amiral ve generaller - 14

Kara Kuvvetleri Komutanlığı Kuvvet Geliştirme Teşkilat Daire Başkanı Tuğgeneral Erkan Caha

TSK'dan ihraç edilen amiral ve generaller - 15

Genelkurmay Başkanlığı Personel Başkanı Korgeneral İlhan Talu

TSK'dan ihraç edilen amiral ve generaller - 16

Hava Kuvvetleri Komutanlığı Hava Savunma Komuta Kontrol Başkanı Tuğgeneral Kemal Mutlum

TSK'dan ihraç edilen amiral ve generaller - 17

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Denetleme Değerlendirme Başkanı Tuğamiral Ali Murat Dede

TSK'dan ihraç edilen amiral ve generaller - 18

Foça Batı Görev Grup Komutanı Tuğamiral Yaşar Çamur

TSK'dan ihraç edilen amiral ve generaller - 19

57. Topçu Tugay Komutanı Tuğgeneral Mehmed Nuri Başol

TSK'dan ihraç edilen amiral ve generaller - 20

55. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Bekir Koçak

TSK'dan ihraç edilen amiral ve generaller - 21

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Plan ve Prensipler Başkanı Tuğamiral Oğuz Karaman

TSK'dan ihraç edilen amiral ve generaller - 22

Genelkurmay Başkanlığı Personel İşlem Daire Başkanı Tuğgeneral Uğur Şahin

TSK'dan ihraç edilen amiral ve generaller - 23

Ulaştırma Personel ve Eğitim Komutanı Tümgeneral Mustafa İlter

TSK'dan ihraç edilen amiral ve generaller - 24

Kara Kuvvetleri Komutanlığı Eğitim Daire Başkanı Tuğgeneral Ali Rıza Çağlar

TSK'dan ihraç edilen amiral ve generaller - 25

Amfibi Okullar Komutanı Tuğamiral Erdal Ergün

TSK'dan ihraç edilen amiral ve generaller - 26

Genelkurmay Başkanlığı Harekat Plan Daire Başkan Yardımcısı Tuğgeneral Alpaslan Çetin

TSK'dan ihraç edilen amiral ve generaller - 27

NATO Kara Komutanlığı Kurmay Başkanı Tümgeneral Salih Sevil

TSK'dan ihraç edilen amiral ve generaller - 28

Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Serdar Ahmet Gündoğdu

TSK'dan ihraç edilen amiral ve generaller - 29

Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkez Komutanı Tümgeneral Metin Akkaya

TSK'dan ihraç edilen amiral ve generaller - 30

Denizli Garnizon ve 11. Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Kamil Özhan Özbakır

TSK'dan ihraç edilen amiral ve generaller - 31

51. Motorlu Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Abdulkerim Ünlü

TSK'dan ihraç edilen amiral ve generaller - 32

Hava Teknik Okulları Komutanı Tümgeneral Ahmet Cural

TSK'dan ihraç edilen amiral ve generaller - 33

Bitlis 10. Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Arif Settar Afşar

TSK'dan ihraç edilen amiral ve generaller - 34

12. Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanı Tuğgeneral Cemal Akyıldız

TSK'dan ihraç edilen amiral ve generaller - 35

65. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Cemalettin Doğan

TSK'dan ihraç edilen amiral ve generaller - 36

Korgeneral Erdal Öztürk

TSK'dan ihraç edilen amiral ve generaller - 37

Tümgeneral Fethi Alpay

TSK'dan ihraç edilen amiral ve generaller - 38

Afyonkarahisar İkmal ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Gökhan İsmet Gülmez

TSK'dan ihraç edilen amiral ve generaller - 39

54. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Hidayet Arı

TSK'dan ihraç edilen amiral ve generaller - 40

Amasya 15. Piyade Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Mustafa Yılmaz

TSK'dan ihraç edilen amiral ve generaller - 41

Samsun Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Şükrü Eken

TSK'dan ihraç edilen amiral ve generaller - 42

5. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Murat Soysal

TSK'dan ihraç edilen amiral ve generaller - 43

Aksaz Deniz Üs Komutanı Tuğamiral Namık Alper

TSK'dan ihraç edilen amiral ve generaller - 44

Mersin Garnizon ve Akdeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Nejat Atilla Demirhan

TSK'dan ihraç edilen amiral ve generaller - 45

70. Mekanize Piyade Tugay Komutanı ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Salih Kırhan

TSK'dan ihraç edilen amiral ve generaller - 46

Kara Kuvvetleri Astsubay Meslek Yüksekokulu Komutanı Tuğgeneral Şenol Alkış

TSK'dan ihraç edilen amiral ve generaller - 47

Bingöl 49. Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Yunus Kotaman

TSK'dan ihraç edilen amiral ve generaller - 48

23. Jandarma Sınır Tümen Komutanı Tümgeneral Abdullah Baysar

TSK'dan ihraç edilen amiral ve generaller - 49

Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Ahmet Otal

TSK'dan ihraç edilen amiral ve generaller - 50

Çukurca 2. Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Cihat Erdoğan

TSK'dan ihraç edilen amiral ve generaller - 51

20. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Metin Alpcan

TSK'dan ihraç edilen amiral ve generaller - 52

İstanbul Kuzey Deniz Saha Komutanı Koramiral Ömer Faruk Harmancık

TSK'dan ihraç edilen amiral ve generaller - 53

Tümgeneral Şaban Umut

TSK'dan ihraç edilen amiral ve generaller - 54

Deniz Hava Us Komutanı Tuğamiral Tezcan Kızılelma

TSK'dan ihraç edilen amiral ve generaller - 55

Manisa Garnizon Komutanı Tuğgeneral Yavuz Ekrem Arslan

TSK'dan ihraç edilen amiral ve generaller - 56

58. Topçu Er Eğitim Tugayı Komutanı Tuğgeneral Murat Aygün

TSK'dan ihraç edilen amiral ve generaller - 57

2. Ordu Kurmay Başkanı ve Malatya Garnizon Komutanı Tümgeneral Avni Angun

TSK'dan ihraç edilen amiral ve generaller - 58

10. Tanker Üs Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Bekir Ercan Van

TSK'dan ihraç edilen amiral ve generaller - 59

Ardahan 2. Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Erdem Kargın

TSK'dan ihraç edilen amiral ve generaller - 60

Sivas Garnizon Komutanı ve 5. Piyade Er Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Fatih Celaleddin Sağır

TSK'dan ihraç edilen amiral ve generaller - 61

Yüksekova 3. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Halil İbrahim Ergin

TSK'dan ihraç edilen amiral ve generaller - 62

Tümgeneral Haluk Şahar

TSK'dan ihraç edilen amiral ve generaller - 63

Ege Ordu Komutanlığı Kurmay Başkanı Tümgeneral Memduh Hakbilen

TSK'dan ihraç edilen amiral ve generaller - 64

Bolu 2. Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral İsmail Güneşer

TSK'dan ihraç edilen amiral ve generaller - 65

Kara Harp Okulu Dekanı Tuğgeneral Kerim Acar

TSK'dan ihraç edilen amiral ve generaller - 66

Balıkesir Garnizon Komutanı Tümgeneral Mehmet Akyürek

TSK'dan ihraç edilen amiral ve generaller - 67

Ege Deniz Bölge Komutanı Tuğamiral Süleyman Manka

TSK'dan ihraç edilen amiral ve generaller - 68

39. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Hasan Polat

TSK'dan ihraç edilen amiral ve generaller - 69

MERZİFON 5. ANA JET ÜS KOMUTANI TUĞGENERAL CENGİZ KARACABEY

TSK'dan ihraç edilen amiral ve generaller - 70

TÜMGENERAL HASAN NEVZAT TAŞDELER

TSK'dan ihraç edilen amiral ve generaller - 71

TUĞGENERAL NİHAYET ÜNLÜ

TSK'dan ihraç edilen amiral ve generaller - 72

TUĞGENERAL NUMAN YEDİYILDIZ

TSK'dan ihraç edilen amiral ve generaller - 73

TUĞGENERAL ALİ AVCI

TSK'dan ihraç edilen amiral ve generaller - 74

TUĞGENERAL ÖZKAN AYDOĞDU

TSK'dan ihraç edilen amiral ve generaller - 75

TSK'dan ihraç edilen amiral ve generaller - 76

TUĞGENERAL EKREM ÇAĞLAR

TSK'dan ihraç edilen amiral ve generaller - 77

TUĞGENERAL ÜNSAL ÇOŞKUN

TSK'dan ihraç edilen amiral ve generaller - 78

TÜMGENERAL MEHMET DİŞLİ

TSK'dan ihraç edilen amiral ve generaller - 79

TUĞGENERAL YÜKSEL DURAK

TSK'dan ihraç edilen amiral ve generaller - 80

TUĞGENERAL HAKAN ESER

TSK'dan ihraç edilen amiral ve generaller - 81

TUĞGENERAL YÜKSEL GÖNÜLTAŞ

TSK'dan ihraç edilen amiral ve generaller - 82

TÜMGENERAL HALİT GÜNBATAR

TSK'dan ihraç edilen amiral ve generaller - 83

TUĞGENERAL ORHAN GÜNDÜZ

TSK'dan ihraç edilen amiral ve generaller - 84

TUĞGENERAL İSMAİL GÜRGEN

TSK'dan ihraç edilen amiral ve generaller - 85

TUĞGENERAL EYYÜP GÜRLER

TSK'dan ihraç edilen amiral ve generaller - 86

KORGENERAL YILDIRIM GÜVENÇ

TSK'dan ihraç edilen amiral ve generaller - 87

TÜMGENERAL OĞUZ SERHAD HABİBOĞLU

TSK'dan ihraç edilen amiral ve generaller - 88

KORGENERAL METİN İYİDİL

TSK'dan ihraç edilen amiral ve generaller - 89

TUĞGENERAL ZEKİ KARATAŞ

TSK'dan ihraç edilen amiral ve generaller - 90

KORGENERAL SATI BAHADIR KÖSE

TSK'dan ihraç edilen amiral ve generaller - 91

TUĞGENERAL MEHMET OZAN

TSK'dan ihraç edilen amiral ve generaller - 92

TUĞGENERAL SEMİH TERZİ

TSK'dan ihraç edilen amiral ve generaller - 93

KORGENERAL MUSTAFA ÖZSOY

TSK'dan ihraç edilen amiral ve generaller - 94

TUĞGENERAL MEHMET PARTİGÖÇ

TSK'dan ihraç edilen amiral ve generaller - 95

TUĞGENERAL OSMAN NADİR SAYLAM

TSK'dan ihraç edilen amiral ve generaller - 96

TUĞGENERAL MÜCAHİT TAMER

TSK'dan ihraç edilen amiral ve generaller - 97

TUĞGENERAL ŞENER TOPUÇ

TSK'dan ihraç edilen amiral ve generaller - 98

KORGENERAL SALİH ULUSOY

TSK'dan ihraç edilen amiral ve generaller - 99

TÜMGENERAL OSMAN ÜNLÜ

TSK'dan ihraç edilen amiral ve generaller - 100

TUĞGENERAL MURAT YETGİN

TSK'dan ihraç edilen amiral ve generaller - 101

KORGENERAL İBRAHİM YILMAZ

TSK'dan ihraç edilen amiral ve generaller - 102

TUĞGENERAL MEHMET NAİL YİĞİT

TSK'dan ihraç edilen amiral ve generaller - 103

KORGENERAL HASAN HÜSEYİN DEMİRARSLAN

TSK'dan ihraç edilen amiral ve generaller - 104

TÜMGENERAL KUBİLAY SELÇUK

TSK'dan ihraç edilen amiral ve generaller - 105

TÜMGENERAL RECEP YÜKSEL

TSK'dan ihraç edilen amiral ve generaller - 106

TÜMGENERAL ATİLLA DARENDELİ

TSK'dan ihraç edilen amiral ve generaller - 107

TÜMGENERAL SUAT MURAT SEMİZ

TSK'dan ihraç edilen amiral ve generaller - 108

TÜMGENERAL SERDAR GÜLBAŞ

TSK'dan ihraç edilen amiral ve generaller - 109

TUĞGENERAL HAKAN EVRİM

TSK'dan ihraç edilen amiral ve generaller - 110

TUĞGENERAL EMİN AYIK

TSK'dan ihraç edilen amiral ve generaller - 111

TUĞGENERAL OSMAN NURİ GÜR

TSK'dan ihraç edilen amiral ve generaller - 112

TUĞGENERAL DENİZ KARTEPE

TSK'dan ihraç edilen amiral ve generaller - 113

TUĞGENERAL KEMAL AKÇINAR

TSK'dan ihraç edilen amiral ve generaller - 114

TUĞGENERAL VEYİS SAVAŞ

TSK'dan ihraç edilen amiral ve generaller - 115

TUĞGENERAL İSHAK DAYIOĞLU

TSK'dan ihraç edilen amiral ve generaller - 116

TUĞGENERAL GÖKHAN ŞAHİN SÖNMEZATEŞ

TSK'dan ihraç edilen amiral ve generaller - 117

TUĞGENERAL MELİH HAMDİ ÜNAL

TSK'dan ihraç edilen amiral ve generaller - 118

TÜMAMİRAL HAKAN ÜSTEM

TSK'dan ihraç edilen amiral ve generaller - 119

TÜMAMİRAL BEKİR SITKI CEBECİ

TSK'dan ihraç edilen amiral ve generaller - 120

TÜMAMİRAL SİNAN AZMİ TOSUN

TSK'dan ihraç edilen amiral ve generaller - 121

TÜMAMİRAL MUSTAFA ZEKİ UĞURLU

TSK'dan ihraç edilen amiral ve generaller - 122

TUĞAMİRAL HASAN DOĞAN

TSK'dan ihraç edilen amiral ve generaller - 123

TUĞAMİRAL MUHİTTİN ELGİN

TSK'dan ihraç edilen amiral ve generaller - 124

TUĞAMİRAL HAYRETTİN İMREN

TSK'dan ihraç edilen amiral ve generaller - 125

TUĞAMİRAL ERCAN İNCEOĞLU

TSK'dan ihraç edilen amiral ve generaller - 126

TUĞAMİRAL İRFAN ARABACI

TSK'dan ihraç edilen amiral ve generaller - 127

TUĞAMİRAL NAZMİ EKİCİ

TSK'dan ihraç edilen amiral ve generaller - 128

TUĞAMİRAL GÖKHAN POLAT

TSK'dan ihraç edilen amiral ve generaller - 129

TUĞAMİRAL İHSAN BAKAR

TSK'dan ihraç edilen amiral ve generaller - 130

TUĞAMİRAL TUĞAMİRAL MURAT ŞİRZAİ

TSK'dan ihraç edilen amiral ve generaller - 131

TUĞAMİRAL AYHAN BAY

TSK'dan ihraç edilen amiral ve generaller - 132

TUĞAMİRAL ALİ SUAT AKTÜRK

TSK'dan ihraç edilen amiral ve generaller - 133

Tuğamiral Sinan Sürer,
Tuğamiral Himmet Taner Çengel
Tuğamiral Mustafa Sözer
Tuğamiral Ömer Mesut Ak
Tuğamiral Ahmet Hakan Güneş
Tuğgeneral Hayrettin Kaldırımcı
Tuğgeneral Ali Kalyoncu
Tuğgeneral İbrahim Lütfi Nuhoğlu
Tuğgeneral Mesut Savaş
Tuğgeneral Mustafa Serdar Sevgili
Tuğgeneral Lütfü İhsan Yanıkoğlu
Tuğgeneral Atila Güngör
Tuğgeneral Ersin Yıldırım
Tümgeneral İdris Aksoy
Tuğgeneral Murat Yaygın
Tuğgeneral Mehmet Zeki Kıralp
Tuğgeneral Fikri Özgür

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