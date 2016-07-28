TSK'dan ihraç edilen amiral ve generaller

Gözaltındaki general ve amiraller

2. Ordu Komutanı Orgeneral Adem Huduti ve eski Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Akın Öztürk'ün de aralarında bulunduğu 151 general ve amiral TSK'dan ihraç edildi.

İşte ihraç edilen amiral ve generaller;