Tümülüslere defineci tahribatı

Tümülüslerin koruma altına alınması gerektiğini belirten Kapadokya, Kültepe, Koramaz Tarih, Kültür, Eğitim ve Araştırma Derneği Başkanı Halit Erkiletlioğlu, "Kayseri bilindiği gibi Kaniş'in önemini kaybetmesinden sonra takriben milattan önce 1000'li yıllardan itibaren Erciyes'in alçak tepelerinde şehirleşme başladı. Çünkü ova, o zamanlar bataklıktı ve girilip çıkılamıyordu. 4'üncü Kapadokya Kralı Ariarathes zamanında Kayseri baş şehir yapıldı. Daha önceki baş şehirler, Sinop ve Kemerhisar'dı. Kayseri'de Kapadokya'nın baş şehri olarak hüküm sürmeye başladı. Ondan sonra gelen bütün Kapadokya kralları kendilerine burada Mısır firavunları gibi mezar anıtları yaptırdılar. Mezar anıtlarına, tümülüs diyoruz. En büyük tümülüsler Erkilet, Küçük Kızıltepe, Ali Dağı ve Yılanlı Dağı'nın üzerindekilerdir. Bunların çok önemli bir kral mezarı olduğu muhakkak." diye konuştu.