Tümülüslere defineci tahribatı

"MAALESEF ŞİMDİYE KADAR SİSTEMLİ BİR ŞEKİLDE KAZILMADI"

Tümülüslerin yapısına değinen Erkiletlioğlu, "Tümülüsler bilindiği üzere taştan yapılmıyor. Binlerce işçi çalıştırılarak mezar odası toprakla kapatılıyor. Mezar odasına da kralın naaşı ve birtakım hediyeler konuluyor. Ölümden sonra bir hayat olduğuna inandıkları için dirildikten sonra da o eşyaları kullanacaklarına inanıyorlar. Mezar odası bazen tam ortasında değil, sağında ve solunda da olabiliyor. Tümülüsler maalesef şimdiye kadar sistemli bir şekilde kazılmadı ancak defineciler oraları yok ediyor. Hele gözden uzak tümülüsleri iş makineleri ile yok ettikleri de görülüyor. Kayseri bölgesinde de yüzlerce tümülüs var. Defineciler tümülüsleri iş makineleriyle yok ettikleri gibi ayrıca bütün mezar olan yerleri de tahrip ediyorlar. Sütunları kırıp içinde define aramaya çalışıyorlar. Maalesef çok vahşice bir tarihi eser tahribatı var." dedi.