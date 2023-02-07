Türk Kızılayın sevk ettiği 10 bin kişilik çadırlar kurulmaya başlandı

İlk etapta bölgeye sevk edilen 10 bin kişilik çadırların yanı sıra merkez depolar ve çevre illerden çadır, battaniye, ısıtıcı, kıyafet ve gıda sevkiyatı sürüyor.

Depremden etkilenen bölgelerde, 77 ikram aracı, 16 mobil mutfak, 5 sahra mutfağı, 2 mobil fırın ve bir konteyner mutfakla beslenme desteği sağlayan Türk Kızılay, afetin ilk 24 saatinde yaklaşık 200 bin kişiye beslenme desteği verdi.

İlk gün yaklaşık 2 bin personel ve gönüllüsünü böyleye sevk eden Türk Kızılay, depremin ikinci gününde de insan kaynağı sevkiyatını sürdürüyor. Kızılay personeli ve gönüllüleri afetzedelere verilen beslenme ve barınma desteğinin yanı sıra arama kurtarma ekiplerine de lojistik destek sağlıyor.