Türk mühendislerden "Deprem kara kutu sistemi" | 4 risk faktörünü engelleyecek
İzmir’de Türk mühendislerden oluşan bir ekip, "Deprem Kara Kutu Sistemi" projesini geliştirdi. Geliştirilen proje ile deprem öncesi, sırası ve sonrasında risk oluşturacak 4 faktör engellenerek olası tehlikelerin önüne geçilmesi amaçlanıyor.
İzmir’de Türk mühendislerin yer aldığı 10 kişilik bir ekip, uçaklarda bulunan ve uçağın düşmesini engelleyen kara kutulardan esinlenerek "Deprem Kara Kutu Sistemi"ni geliştirdi.
Geliştirilen sistem ile deprem öncesi, sırası ve sonrasında oluşacak 4 risk faktör tespit edilerek muhtemel tehlikelerin önüne geçilmesi öngörülüyor. Sistem sayesinde binada bulunan kişilerin yerleri de daha önceden kayıt altına alınıp bu veriler Afet Koordinasyon Merkezi'ne iletilecek. Bu sayede enkaz altında bulunan kişilerin hayatta kalması hedefleniyor.