Uzun yıllar eylül ayı ortalama sıcaklığı 20,5 derece iken eylülde de sıcaklık bu seviyede seyretti. Geçen ay en düşük sıcaklık sıfırın altında 4,7 dereceyle Horasan'da, en yüksek sıcaklık ise 43,7 dereceyle Cizre'de tespit edildi.