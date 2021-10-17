Türkiye'de küresel ısınma: Uçarsu Şelalesi ilk kez kurudu

Antalya'nın Kaş ilçesindeki Gömbe Yaylası'na akan Uçarsu Şelalesi küresel ısınmadan kayneklı kuraklıkla mücadele ediyor. Şelalenin eski görüntüsünden eser kalmadı. Bölge halkı şelalenin ilk kez kuruduğunu açıkladı.

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Antalya'da Gömbe Yaylası'nda 3 bin 24 metre yüksekliğindeki Akdağ'ın 1800 metresindeki eteklerinden çıkıp, yaklaşık 50 metre yükseklikten akan Uçarsu Şelalesi kurudu.

Suyun havada uçuşup beyaz bulut görünümüne kavuşması nedeniyle 'Uçarsu' olarak adlandırılan şelale ile kaynağında bir damla su kalmadı.

TAŞ YIĞININA DÖNÜŞTÜ Yaz aylarında bile sıcaklığı 12 derece olan şelalenin suyunun yaklaşık 4,5 kilometrelik bir vadiden akarak oluşturduğu doğal güzelliğin yerinde şimdi yosunlaşmış kayalar bulunuyor. Şelalenin Gömbe Mahallesi'ne doğru aktığı su yatağı ise taş yığınına dönüştü.

Uçarsu Şelalesi'ne gezmeye gelen Altan Kıllı, "Elmalı, Kaş, Demre, civarı içme suyu sağlayan Uçarsu kurudu. İlk kez böyle bir şey yaşanıyor. Normalde aralık ayına kadar akar, su olurdu. Ama bu yıl eylül ayından itibaren suyun kesildiğini gördük" dedi.

Uçarsu Şelalesi, efsaneye göre Elmalı'nın Tekke Mahallesi'nde türbesi olan Anadolu erenlerinden Abdal Musa tarafından kutsandı. Abdal Musa'nın yolu, bir gün Muğla'nın Seydişehir ilçesine düştü.

Burada kendisine yiyecek verilmemesi üzerine geriye dönerek Uçarsu bölgesine geldi. Uçarsu'da ise bir çoban kızı, tek ekmeğini Abdal Musa ile paylaştı. Bu nedenle Uçarsu yazın Gömbe Yaylası'na kışın ise Seydikemer yönüne akıyor.