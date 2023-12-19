Türkiye’nin doğusu donuyor | Sıfırın altında 18 derece görüldü

KARS

Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 12 derece ölçüldüğü Kars'ta nehir ve göletler buzla kaplandı.

Kars Kalesi’nin arkasındaki Dereiçi mevkisinde eksi HES baraj gölünün yüzeyi ile baraja su sağlayan Kars Çayı buz tuttu.

Bu arada soğuk hava nedeniyle bitki ve ağaçlar da kırağı tuttu.