Türkiye’nin doğusu donuyor | Sıfırın altında 18 derece görüldü
Türkiye’nin doğusunda dondurucu soğuklar etkili oluyor. Ağrı, Kars ve Ardahan’da nehir ve göletler buz tuttu. Erzurum’da bu sabah uyananlar kaldırımlar ve araç camlarının buz kestiğini gördü. Gece sıcaklığının sıfırın altında 18 derecelere düştüğü bölgede, bazı vatandaşlar, soğuklara karşı araçlarının üstüne battaniye serdi.
Türkiye’nin doğusunda etkili olan dondurucu soğuklar hayatı olumsuz etkiliyor.
Erzurum’da kaldırımlar, şadırvanlar, araç camları, Ağrı, Kars ve Ardahan'da nehir ve göletler buz tuttu.