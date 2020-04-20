Türkiye’nin en maliyetli şehir içi yollarından Kanuni Bulvarı’nın inşaatının yüzde 50'si tamamlandı

2x3 şeritli bölünmüş yol olarak yapımı devam eden Kanunu Bulvarı Projesi’nin büyük bir bölümü tamamlanarak, trafiğe açılırken, Projede 22 köprülü kavşak, toplam uzunluğu 6,8 kilometre olan 8 çift tüp ve 441 metre uzunluğunda 1 tek tüp olmak üzere toplam 17 tünel ve toplam uzunluğu 7 bin 888 metre olan 55 köprü bulunuyor.