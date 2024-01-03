Türkiye’nin en uzun sahilinde kıyı erozyonu

Samandağ Çevre Koruma ve Turizm Derneği Başkanı Mişel Atik, Asi Nehri'nin Lübnan'da doğup Türkiye sınırlarında, Samandağ'da deniz ile buluştuğunun altını çizdi.

Atik, "Yazın Asi Nehri'nin suları kuraklık nedeniyle sulama amaçlı kesildiği için kuraklık nedeniyle denize çok ufak bir su olarak akıyor. Deniz dalgaları da batı rüzgarlarının etkisiyle kumu yığdıkça yığıyor. Asi Nehri'nin denize döküldüğü ağzı kapatıyor, orası bir tümseklik oluyor. Bir de şu andaki durumun nedeni olarak şunu da görüyorum, doğanın akışına, terazisine ikide bir müdahale edilmesinin getirdiği bir sonuç var. Asi Nehri'nin denize döküldüğü nokta, şu anda bulunduğu noktadan yaklaşık 150 metrelik bir kum erozyonu var." dedi.